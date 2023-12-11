الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بنك أمريكي شهير يتوقع خفض سعر الفائدة هذا الموعد

بنك جولدمان ساكس،
بنك جولدمان ساكس، فيتو

 توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين في البنك الأمريكي جولدمان ساكس خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام القادم 2024.

تعبيرية، فيتو 

خفض سعر الفائدة إلى هذه النسبة 

 وأوضح الخبراء بالبنك السابق ذكره، أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة كانت مفاجأة مشجعة لخفض أسعار الفائدة، وبعد صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، أشار المحللون إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 109 نقاط أساس خلال العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بما يقرب من 115-125 نقطة أساس.

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انخفاض معدلات البطالة

 جدير بالذكر، أن بيانات سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي جاءت إيجابية للغاية، حيث انخفض مؤشر معدل البطالة الأمريكية إلى 3.7%، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نموه بنسبة 3.9%.

 

تعليق رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 

وكان رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد أوضح، أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة.

وأضاف، أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر قد أوضح، أن هناك تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم، لافتا إلى أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في وضع جيد خلال الفترة الحالية، لإعادة معدلات التضخم  إلى النسب المستهدفة بواقع 2%، دون ارتفاع معدلات البطالة والذي يبلغ الآن 3.9%.

 

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