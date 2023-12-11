الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

تزاحم المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمعصرة والرحاب والبساتين (صور)

زحام من المواطنين
زحام من المواطنين لادلاء باصواتهم،فيتو

شهدت المقار الانتخابية فى محافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024  وسط انتظام  الخدمات الامنية بمديرية أمن القاهرة لتهيئة الاجواء للناخبين وتوفير مظلة حماية لهم وتقديم كافة اوجة الدعم لمساعدة فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك وفقا للخطة التى أعدتها وزارة الداخلية مسبقا لتأمين انتخابات الرئاسة.

وشهدت مدرسة محمد امين الراعى  فى البساتين، وكذلك مدرسة حدائق حلوان فى منطقة  المعصرة، كما شهدت المدرسه المتكامله  بمدينة الرحاب.

كما شهدت المدرسه البريطانيه بالرحاب اقبالا كبير من الناخبين على المقار الانتخابية للادلاء باصواتهم.

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واحتشد الناخبين أمام اللجان حتى قبل ساعتين من بدء التصويت صباح اليوم الاثنين.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثان أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد. 

4 مرشحين يتنافسون على منصب الرئيس 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

 

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وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

 

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

 

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

الأطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

 

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

 

 مصحف وصليب، المسلمون والأقباط يد واحدة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الأقصر (صور)

 

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

 

الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

 

الانتخابات الرئاسية 2024، الأمهات يحرصن على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت(صور)

 

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

 

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

 

 بالكوفية والعلم الفلسطيني، أم تصطحب أولادها للانتخابات الرئاسية بمدرسة الجمهورية بالمعادي(صور)

 

مسيرة بأطول علم في قنا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات(فيديو وصور)

 

مسيرة بالحنطور تجوب شوارع أسوان لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات(فيديو)

 

على كراسٍ متحركة، ذوو الهمم يشاركون في انتخابات الرئاسة بقنا (صور)

 

مسنة في الأقصر تشارك بالانتخابات الرئاسية مرتدية فستانا بألوان علم مصر(صور)

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

                                                             

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

 أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة. 

 

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