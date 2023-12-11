تزاحم المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمعصرة والرحاب والبساتين (صور)

شهدت المقار الانتخابية فى محافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وسط انتظام الخدمات الامنية بمديرية أمن القاهرة لتهيئة الاجواء للناخبين وتوفير مظلة حماية لهم وتقديم كافة اوجة الدعم لمساعدة فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك وفقا للخطة التى أعدتها وزارة الداخلية مسبقا لتأمين انتخابات الرئاسة.

وشهدت مدرسة محمد امين الراعى فى البساتين، وكذلك مدرسة حدائق حلوان فى منطقة المعصرة، كما شهدت المدرسه المتكامله بمدينة الرحاب.

كما شهدت المدرسه البريطانيه بالرحاب اقبالا كبير من الناخبين على المقار الانتخابية للادلاء باصواتهم.

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واحتشد الناخبين أمام اللجان حتى قبل ساعتين من بدء التصويت صباح اليوم الاثنين.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثان أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

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وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.