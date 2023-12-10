الحكومة في طابور الانتخابات.. الوزراء يدلون بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.. انزل وشارك رسالتهم للمواطنين

انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية كانت تلك هي الرسالة التي وجهها وزراء مصر اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، تزامنا مع نزول عدد كبير منهم إلى لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات الرئاسة، ورصدت فيتو توافد حكومة مدبولي إلى لجان الانتخابات منذ الصباح الباكر لاختيار رئيس مصر القادم.

وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وأدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة صباح اليوم بصوتها في الانتخابات الرئاسية 202، كما أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

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وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على توجيه رسالة هامة للشعب المصري، والسيدة المصرية بشكل خاص، أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وقالت وزيرة الثقافة، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إن المرأة المصرية هي لغة الأسرة، وهي الأساس في نشأة الأطفال، وتربيتهم تربية سوية، من أجل ظهور جيل سوي للمجتمع المصري.

بينما حث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المواطنين والمعلمين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وزيرة الثقافة، فيتو

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة إلى المواطنين في الانتخابات

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لجميع المواطنين والمعلمين قائلا: “انزل وشارك في الانتخابات، لازم الكل ينزل يشارك”، مؤكدا أن احتشاد المواطنين أمام اللجان هو رسالة قوية بأن شعب مصر يريد أن يقرر على أرض الواقع.

وزير التربية والتعليم، فيتو

وزيرا قطاع الأعمال والتضامن في الانتخابات الرئاسية

وأدلى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بالجامعة العمالية بمدينة نصر، كما أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

وشهدت مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي، توافدا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، وسط تشديد أمني لتأمين الناخبين.

وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

وزير قطاع الأعمال، فيتو

وزير الأوقاف يدلي بصوته في المنيل

ووصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إلى مدرسة الشهيد مقدم جمال عبد العزيز الإعدادية والتى تضم أربع لجان رجال وسيدات، حيث يدلى بصوته في اللجنة رقم ٤، وأدلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصوته أيضا في الانتخابات الرئاسية 2024.

تصريحات وزير التموين من أمام الانتخابات

وأدلى الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بصوته الانتخابات الرئاسية داخل لجنة عبد الرحمن الصيرفي بمنطقة العجوزة.

وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ويجب على جميع أطياف الشعب تشارك في هذا العرس الانتخابي.

ووجه وزير التموين رسالة للجميع قائلا: انزل وشارك واختار اللي أنت عاوزه بشكل شفافية ووضوح، كما أشاد وزير التموين بحضور وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الديمقراطي.

وزيرا الهجرة والعدل يشاركان في انتخابات الرئاسة

وأدلت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، بصوتها في انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين في مصر الجديدة، كما أدلى المستشار عمر مروان وزير العدل بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الاعدادية بالحي الرابع في التجمع الخامس.

وزيرة الهجرة، فيتو

وزير المالية ينتخب رئيس مصر القادم

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشعب المصرى يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب علي التحديات الخارجية والداخلية ومن ثم يُبادر بالاصطفاف الوطني، مُلبيًا نداء الواجب، ومُؤديًا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية؛ ومُعبرًا عن إرادته الحرة، فى أحد أهم الممارسات السياسية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية.

وأوضح أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يكتب تاريخًا فى الممارسة الديموقراطية، باصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الدستوري، فى مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمره؛ ليؤكد للعالم كله حرصه على حلمه الوطني الكبير، فى التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التي تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل.



وأضاف الوزير، أنه حرص على أداء الواجب الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستوري، للمشاركة فى صنع حاضر ومستقبل مصر، كما يريدها كل المصريين: شامخةً.. قويةً.. قادرةً على تحقيق طموحات شعبها، بتحويل التحديات إلى فرص واعدة للنماء والتقدم والازدهار.. وقال: «علينا كلنا كمصريين واجب وطني واستحقاق دستوري.. بالإدلاء برأينا في الانتخابات الرئاسية».

وزير المالية، فيتو

وزير العمل يشارك في الانتخابات

وأدلى حسن شحاتة وزير العمل، بصوته في انتخابات الرئاسة، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري النموذجية بمصر الجديدة.

وقال شحاتة في تصريحات خاصة لـ فيتو عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل المصريين.

وأضاف أن الشعب المصري هو الذي سيحسم الانتخابات الرئاسية، وعليه ألا يستمع لدعوات البعض بأن الانتخابات محسومة لأحد المرشحين، مشيرا إلى أن اختيار الناخبين مع كثافة المشاركة هي الحاسمة للانتخابات.

رسالة وزير النقل للمواطنين من أمام مقر لجنته الانتخابية

وأدلى السيد القصير وزير الزراعة بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة المنارة قسم أول مدينة نصر.

وعلى جانب آخر تحدث كامل الوزير وزير النقل عن أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع إلا أن المجتمع المصري يمر بظروف طيبة.

وأضاف “الوزير” من أمام مقر لجنة بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بالقاهرة الجديدة: “ رغم الأزمة الاقتصادية في العالم كله إلا أنه لا يوجد بيت في مصر بيبات معندوش أكله، ودي نعمة من عند ربنا عز وجل، ونأمل في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وتحقيق رؤية 2023”.