أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

غزة الآن، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم الأسبوع الماضي من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع أسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.

وقالت الصحيفة: إن إسرائيل قررت تقليل الاعتماد على السوق التركية في المستوردات بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتقدة لإسرائيل بحدة على خلفية الهجوم على غزة، وقررت الاعتماد على السوق الأردنية بدلا من التركية، بحسب الصحيفة العبرية.

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خفض الواردات من تركيا

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزارة الزراعة الإسرائيلية تأكيدها أن "الاتجاه هو لخفض الواردات من تركيا لصالح الطماطم الأردنية، التي تزداد كميتها كل أسبوع".

وتقول "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مستوردين أن سعر الطماطم من تركيا قد ارتفع أيضا، ويبلغ 5.65 شيكل للكيلوجرام الواحد للمستورد قبل نفقات النقل وأرباح المستورد.

يذكر أن المساحات المزروعة في غلاف غزة تشكل حوالي 50% من احتياجات السوق الإسرائيلية، حيث أعاق النقص الحاد في الأيدي العاملة الحصاد وتعفن العديد من المحاصيل، وسط تأكيدات المزارعين في تلك المناطق بأنهم لن يزرعوا الموسم المقبل، بسبب غياب العمال التايلانديين.

لكن وزارة الزراعة الإسرائيلية تقول إن النقص في السوق ستتم تغطيته بالاستيراد.

اقتحام حي سطح مرحبا بمدينة البيرة

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، مؤكدة أن جيش الاحتلال شن غارات على مناطق شرقي محافظة خان يونس وعلى الأحياء الشرقية للمدينة.

وقالت: إنه نشبت اشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الكتيبة وسط خان يونس وبين عناصر المقاومة الفلسطينية.

مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 22 مواطنًا، استشهدوا، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم المغازي.

وكان في وقت سابق من أمس، قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

استشهاد 4 فلسطينيين في خان يونس

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.