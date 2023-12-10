أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن تراجع التضخم.. وهذه حركة تداولات العملة الخضراء عالميا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

سعر أجهزة ألعاب بلاي ستيشن فى الإمارات 2023

يقوم العديد من المستخدمين عبر الإنترنت بالبحث عن سعر أجهزة ألعاب سوني بلاي ستيشن فى الإمارات، سواء موديل 4 أو الموديل الأحدث 5، ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر أجهزة العاب سوني بلاي ستيشن.

سعر بلاي ستيشن 4

كم، بمبلغ 1759 درهما والسليم 1650 درهما، في حين يصل سعر نسخة البرو 1 تيرا إلى 1800 درهم.

وجهاز ألعاب بلاي ستيشن 4 هو منصة ألعاب فيديو من تطوير شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت أعلن عنه خلفًا للبلاي ستيشن 3 خلال مؤتمر في 20 فبراير عام 2013، وهو رابع نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد نظامي البلاي‌ ستيشن 3، والبلاي‌ ستيشن 2.

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يتنافس البلاي‌ ستيشن 4 كنظام ألعاب فيديو من الجيل الثامن مع نظام ألعاب الفيديو المطور من قبل شركة مايكروسوفت إكس بوكس ون، والوي يو المطور من قبل شركة نينتندو تم إطلاق البلاي ستيشن 4 في أمريكا الشمالية في 15 نوفمبر 2013، و29 نوفمبر 2013 في كل من أوروبا وأستراليا، و14 ديسمبر 2013 في السعودية.

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظي)

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى الـ 103.63 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات الأسبوع المنتهى ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا للعملة عند مستوى 103.63 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة، وعاود سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد الانخفاض الحاد بالأسبوع الماضى الماضى.

رئيس مصلحة الجمارك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024



حرص الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة رقم 1 مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.

المصريون سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية.

وأوضح أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يكتب تاريخًا فى الممارسة الديموقراطية، باصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الدستوري، فى مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمره؛ ليؤكد للعالم كله حرصه على حلمه الوطني الكبير، فى التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التي تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل.

خدمات تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء، أبرزها فواتير المرافق العامة

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه، ومنها محفظة إلكترونية أصبحت واحدة من خدمات التحول الرقمي المهمة في العمل المصرفي، ويسعي البنك المركزي للتوسع فيها.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر لعملائه ما يلي:

1- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

2-الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4-شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

5- أسهل طريقة تدفع بيها

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-



اعلن بنك مصر عن أنه سيقدم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلي 15 ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المجانية من بنك مصر في الفترة من 1 وحتي 15 ديسمبر الجاري ما يلي:

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

- اصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي

قال البنك المركزي إنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.



وتابع البنك المركزي في بيان له: إنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.

رئيس جهاز الإحصاء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤، بمدرسة الطبرى الحجاز الثانوى بمصر الجديدة.

وأشار اللواء بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وممارسة كافة المواطنين لحقهم الدستورى فى الانتخاب بفاعلية، ودعا كافة العاملين بالجهاز وجميع المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وحرصا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تشجيع العاملين للإدلاء بأصواتهم، أصدر اللواء خيرت بركات توجيهاته لقيادات الجهاز لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين بالجهاز إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم على مدار أيام الانتخابات الثلاثة مع الحفاظ على انتظام سير العمل بالجهاز.

أسعار الفاكهة اليوم، 7 جنيهات أقل سعر لكيلو التين برشومي بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 6.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5 إلى 12 جنيهًا، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 13 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 14 إلى 21 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر تين برشومي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 24 جنيهًا، سعر فراولة من 18 إلى 22 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 24 إلى 30 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 24 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 10 جنيهات، الجوافة من 6 إلى 15 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، حرنكش من 21 إلى 25 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.