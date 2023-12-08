أسعار الفاكهة اليوم، 11 جنيهًا أقل سعر لكيلو البلح في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7 جنيهات، برتقال أبو سرة من 6 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5 إلى 9 جنيهات، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 14 إلى 21 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر رمان من 12 إلى 22 جنيهًا، سعر فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 24 إلى 30 جنيهًا، سعر كاكا من 11 إلى 23 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8.5 إلى 11.5 جنيه، الجوافة من 6 إلى 14 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا.

وبلغ سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، حرنكش من 21 إلى 25 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي 21 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.