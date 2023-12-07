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محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-12-2023 في الدقهلية

الفاكهة اليوم في
الفاكهة اليوم في الدقهلية، فيتو

أسعار الفاكهة في الدقهلية، استقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس في الأسواق بمحافظة الدقهلية، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق. 

أسعار المانجو 

المانجو السكري من 25 إلى 50 جنيها.

المانجو النعومي من 40 إلى 60 جنيها.

والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها.

 وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الأفوكادو

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه.

 برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا.

باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها.

دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها

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أسعار التفاح

وبلغ سعر التفاح المستورد 30 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيها، والكوثري من 12 إلى 20 جنيها. 

الكاكا من 15 إلى 25 جنيها. 

الجوافة من 10 إلى 20 جنيها. 

البرتقال من 8 إلى 10 جنيها. 

اليوسفي من 8 الي 10 جنيهات 

الرومان من 8 إلى 15 جنيها. 

أسعار البلح

وبلغت أسعار البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسعر بلح ثلاجة من 10 إلى 15 جنيها.

البارحي من 35 إلى 50 جنيها.

أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في الدقهلية، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها. 

أسعار العنب 

وبلغ سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، العنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها، سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا، والكاكا من 15 الي 25 جنيها 

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 25 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 إلى 12 جنيها أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

أسعار التوابل اليوم الخميس 7-12-2023 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-12-2023 في الدقهلية

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