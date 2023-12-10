أخبار الحوادث اليوم، سائق أتوبيس يدهس صاحب مصنع فى القليوبية، العثور على جثة طفل بالمعادي، وأمن القاهرة يستجيب لالتماس مواطن من ذوي الهمم

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية وإدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية، هو حق وواجب على النحو الذي نص عليه الدستور، وهو ما يتعين معه أن يحرص عليه كل مواطن مصري.

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استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لالتماس أحد المواطنين (من ذوى الإحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لمساعدته ونقله لمقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 نظرًا لظروفه الصحية.

عثر الأهالي علي جثة طفل لقيط مقتولا بزهراء المعادي بجوار مرور المعادي الجديدة، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جثة الطفل إلي مشرحة زينهم لبيان ملابسات الواقعة.

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية عندما لقيت تلميذة مصرعها أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، المتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

لقى صاحب مصنع مصرعه أسفل عجلات أتوبيس فى القليوبية والقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

قدمت أجهزة الأمن بالقاهرة، المساعدات لعدد من كبار السن والحالات الإنسانية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى لفتة إنسانية.

حصلت "فيتو" على آخر منشور لأحد الأشخاص المجني عليهم في مذبحة دار السلام يدعى هيثم، حيث أقدم مهندس على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه.



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