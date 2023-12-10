الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

حملات بمحيط مراكز الشباب والأندية الرياضية تسقط 80 تاجر مخدرات (صور)

حملات بمحيط مراكز
حملات بمحيط مراكز الشباب والاندية الرياضية،فيتو

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.  

 

 


 وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (73) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (80) متهما.. وبحوزتهم المضبوطات  كمية من مخدر الحشيش وزنت (51,960 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,565 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,875 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,500 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (100جرام).
 

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كما تم ضبط  (15055) قرص ترامادول و(8507) أقراص مؤثر و تنفيذ (64) حكما قضائيا متنوعا.
 

كما تم ضبط (طبنجة صوت "معدلة"– طلقات نارية - 3 سيارات –5 دراجات نارية – 20 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان – كمية من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وغير مصرح بتداوله). 

 

 وقد لاقت تلك الحملة استحسانا ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.
 

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة قطاع مكافحة المخدرات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمية من مخدر الحشيش مخدر الهيروين مخدر البانجو مخدر الكيتامين مخدر الآيس

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