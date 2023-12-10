شيخ الأزهر ورئيسا "الرقابة المالية" و"البورصة" يدلون بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024
أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة في محافظة القاهرة.
كما أدلى الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالحي الرابع قسم القاهرة الجديدة أول بالتجمع الخامس.
وأدلى رئيس البورصة المصرية أحمد عبد الرحمن الشيخ بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة عبد العزيز السيد بمدنية نصر.
وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
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