الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بمنطقة التجمع الأول

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة ماساوية عندما لقيت تلميذة مصرعها أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الأسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مى ه س، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمرورها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها.

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وعلى الفور القى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة التجمع الأول طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي

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