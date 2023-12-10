طبول ومزمار وأعلام، أبرز مشاهد أول يوم انتخابات بمحافظة الجيزة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا كثيفا حرصا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في أول يوم للانتخابات الرئاسية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما شهدته المقرات الانتخابية بالجيزة:

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مسيرة بالطبول والمزمار والمئات من المشاركين في انتخابات فيصل

شهدت منطقة شارع العشرين بفيصل بمحافظة الجيزة مسيرة بالطبول والمزمار والمئات من المشاركين الذين رددوا الاغاني الوطنيه، وذلك لحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسيه. وحمل المشاركون في المسيرة العلم المصرى، مرددين" تحيا مصر..انزل وشارك".

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الأعلام المصرية بأيادي ناخبي إمبابة

وحمل الناخبون بحي إمبابة الأعلام المصرية في طريقهم للجان المشاركة والتصويت، كما تحركت مسيرات بالأتوبيسات والسيارات لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

إقبال من جانب كبار السن,, وناخب عاصر الملك فاروق يدلي بصوته في منشأة البكارى

كما شهدت لجنة مكتب صحة منشأة البكارى بمحافظة الجيزة، إقبالا من جانب كبار السن، حيث شهدت اللجنة قدوم مسن يبلغ من العمر 93 عاما يدعي غندور أحمد غندور للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

مؤكدا انه جاء للمشاركة لأنها أمانة ويجب تأديتها، وقال إنه عاصر العديد من الرؤساء والملوك منذ الملك فؤاد وصولا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من جانب المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان بالعشرات في الساعات الأولي من صباح اليوم في حالة من السهولة واليسر.

المئات من السيدات وكبار السن أمام اللجنة الانتخابية بمركز اوسيم

كما تجمع المئات من السيدات وكبار السن أمام اللجنة الانتخابية بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة استعدادا للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبها قالت السيدة عنايات محمد بعد الإدلاء بصوتها إنها اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه يحب مصر ويجب المشاركه في الانتخابات ليكمل الرئيس مسيره الانجازات التي بدأها، قائله لا نريد أن نكون مثل الدول الأخرى ونعيش في أمان.

إقبال وزحام كبير من الناخبين بكرداسة

وأيضا شهدت لجان الانتخابات والمقرات الانتخابية فى دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، إقبالا وزحاما كبيرا من الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتواجد مواطن مسن أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الراية للتعليم الأساسي بمنطقة كرداسة للإدلاء بصوته الانتخابى رافعا علامة النصر بعد الإدلاء بصوته.

حملة 100 مليون صحة بدائرة منشأة القناطر

كما شارك وفد من حملة 100 مليون صحة بالحضور أمام لجان الاقتراع بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وقام المشاركين من الأطباء والتمريض بفحص الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم الانتخابية وتقديم العلاج مجانًا.

توافد للشباب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالسعيدية بهتافات تحيا مصر

وتشهد اللجان الفرعية بمدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، توافد للشباب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وردد الشباب هتافات " تحيا مصر" و" بنحبك يا سيسى"، حاملين إعلام مصر.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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