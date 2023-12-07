الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 7-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية: 

 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 70 إلى 76 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 69 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

 وسجل سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا،  قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات، سبيط من 180 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 160 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سابيا من 180 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا،  حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 65 إلى 75 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 44 إلى 56 جنيهًا،  مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا،  بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 310 إلى 410 جنيهات،  جمبري طازج صغير من 95 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا،  موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا،  وقار من 70 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا،  ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 7-12-2023 في الدقهلية

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