وسائل نقل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المشاركين في انتخابات الرئاسة بالجيزة

توفر الأجهزة التنفيذية بجهاز السرفيس والنقل الجماعي في محافظة الجيزة، وسائل نقل للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الذهاب لمقار اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، الخاصة بهم من خلال التواصل بغرف العمليات، وذلك لتوفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة، أنها تشهد استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية، حيث بدأ تجهيز المقار لهذه الانتخابات التي ستنعقد في الفترة من 10و 12 ديسمبر 2023، وذلك بإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد إلى أقصى حد لاستقبال الانتخابات وتكليفهم بالمرور على كل اللجان للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومراجعة التجهيزات النهائية وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ومشرف.

وأكدت المحافظة أنه سيتم توفير وسائل مواصلات للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية في حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها، وكل سبل الراحة للمواطنين من المظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.