تصعيد خطير في آسيا، سفن يابانية تقتحم جزرا متنازعا عليها مع الصين

ذكر خفر السواحل الصيني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن قارب صيد ياباني والعديد من سفن الدوريات اقتحموا المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.



سفن يابانية تقتحم جزرا متنازعا عليها

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الصين واليابان يطالب بالجزر المتنازع عليها، والتي تسمى دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان.

وأفادت وكالة الأنباء رويترز بأن خفر السواحل الصيني أكد أنه اتخذ التدابير اللازمة وفقا للقانون لتحذير السفن اليابانية.

وفي السياق ذاته اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم خفر السواحل،جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".



الخلافات في بحر الصين الجنوبي

والأحد الماضي، أعلن حرس السواحل الفلبيني، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.

بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أن عمل قوارب الصيد الصينية في مياه منطقة ويتسن ريف في بحر الصين الجنوبي أمر "مقبول وقانوني".

وجاء ذلك بعدما نشرت الفلبين سفنا لمراقبة ما تقول إنه وجود "غير قانوني" للقوارب الصينية.