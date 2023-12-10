محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعمرانية

يدلي محافظ الجيزة اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بشارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية بجوار إدارة العمرانية التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في أول يوم للانتخابات الرئاسية بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

جولة نائب محافظ الجيزة

وتابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، جاهزية لجان بمدرسة أبو النمرس المشتركة ومدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة ترسا المشتركة الرسمية ومدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس ومدرسة وحدة أم خنان الابتدائية ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية ومدرسة الشهيد اللواء عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد مصطفى محمد أبو زيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين، وتابع النائب توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

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مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان الانتخابات بمركز العياط يرافقه النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب جاهزية لجان بمدرسة حمدان صديق الإعدادية ومدرسة السلام الإعدادية والثانوية ومدرسة الجزيرة الرسمية لغات.

واطمأن النائب على انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان.

ورافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس وخالد البحيري مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسئولي مديرية الصحة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة.