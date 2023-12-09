معلومات عن قذائف إم 830 إيه 1 التي زودت أمريكا بها إسرائيل لاستخدامها ضد غزة

في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية إبرام صفقة لبيع قذائف دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن قذائف "إم 830 إيه 1" الأمريكية هي قذيفة مضادة للدبابات شديدة الانفجار، وتتمتع بقدرات مضادة للدروع ومضادة للأفراد.

وهذه القذيفة مخصصة للمدفع الرئيسي M256عيار 120 ملم من طراز M1A1. وتعد قذيفة إم 830 أيه 1 والتي تتميز باللون الأسود مع علامات صفراء، وتزن حوالي24.2 كجم، ويبلغ طولها (98 مم.



وأضاف البنتاجون في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي وتشتمل الصفقة على قذائف إم830 إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.

45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا

وكان مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق قد كشفا عن أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة.

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وأفاد مسؤول أمريكي وجوش بول، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية الأمريكية تضغط على لجنتي الكونجرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان، تتعلق باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في الصراع.



بدوره، قال بول "عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يوما لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما وزارة الخارجية بإقرارها الآن"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية، أنه كشأن سياسي لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة قبل إخطار الكونجرس بها رسميًّا".



ويأتي الطلب في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أمريكية في الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني منذ الرد الإسرائيلي على هجوم مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر.

وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار وهو ليس جزءًا من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار يتضمن تمويلًا لأوكرانيا وإسرائيل.

وتخضع العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.



يذكر أن تقريرًا في صحيفة "وول ستريت جورنال" نشر في الثاني من الشهر الجاري، كشف أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وبدأت عملية تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل، ولا تزال العملية مستمرة.