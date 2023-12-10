الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن 140 رهينة في غزة

ساحة الرهائن في تل
ساحة الرهائن في تل أبيب، فيتو

غزة الآن ، تظاهر المئات من الإسرائيليين فيما بات يعرف باسم ساحة الرهائن في تل أبيب أمس السبت للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 شخصا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة

ومع توالي صعود المتحدثين إلى منصة في الساحة، رفع مشاركون لافتات كُتب عليها "إنهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم" و"أعيدوهم الآن إلى الوطن".  

وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين البالغ 19 عاما، بعد اعتلائه المنصة "نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات".

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إنهم يريدون الانتقام

أضاف تشين الذي كان نجله الجندي في الخدمة عند خطفه: "نحن نطالب بأن نكون جزءا من عملية التفاوض"، متابعا: "أخرجوهم الآن، فورا، مهما كان الثمن".  

واعتبر يوآف زالمانوفيتز أن الحكومة "لا تهتم" لأمر الرهائن، قائلا لوكالة فرانس برس: "إنهم يريدون الانتقام".  

وأضاف يوآف، أن والده آري البالغ 85 عاما نُقل حيا إلى غزة و"قُتل" هناك بعد أسابيع.  

وشهدت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. 

تعثر تمديد الهدنة

لكن جهود تمديد الهدنة تعثرت، وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 137 رهينة يعتقد أنهم لا يزالون لدى حماس.  

وقال إيلي اليعازر قريب أحد الرهائن لوكالة فرانس برس وسط الحشد السبت، إنه كان ينبغي على الحكومة أن تعطي الأولوية لإعادة الرهائن على حساب مواصلة حربها ضد حماس.

وأضاف المهندس البالغ 61 عاما: "كان ينبغي عليهم عقد صفقة في وقت سابق"، مشيرا إلى أن "مهمة الحكومة أن تحافظ على سلامة شعبها وأرضها".  

والسبت أصبح ساعر باروخ البالغ 25 عاما والذي ينحدر من أحد الكيبوتسات التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر آخر محتجز يتم تأكيد وفاته.

وفي أواخر أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي إنقاذ الجندية أوري مغيديش البالغة 19 عاما في عملية عسكرية بعد نحو ثلاثة أسابيع من خطفها من موقع مراقبة على حدود غزة. 

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