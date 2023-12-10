الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير فلسطيني: القصف الإسرائيلي مسح ربع المناطق الحضرية بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشف وزير فلسطيني، أمس السبت، عن أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مسحت ربع المناطق الحضرية في القطاع.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة: إن "أكثر من 25٪ من المناطق الحضرية في قطاع غزة، مُسحت بالكامل عن الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي".

وأضاف، أن "ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دُمرت بدرجات متفاوتة ما بين كلي وجزئي، في حين جرى تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات".

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وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، لافتًا إلى أنه لا يمكن حاليًا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية، نظرًا لظروف الحرب وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وبسبب استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

مقتل آلاف المدنيين تحت الركام

وأوضح أنه بسبب نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية، ما تسبب بمقتل آلاف المدنيين تحت الركام".

ووفق أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن أكثر من 7700 شخص مفقودون منذ بدء الحرب، ويرجح أن غالبيتهم تحت أنقاض بيوتهم، في ظل عجز طواقم الدفاع المدني عن انتشالهم بسبب نقص المعدات.

وأشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من 300 ألف وحدة سكنية تدمرت ما بين تدمير جزئي وكلي، بواقع 253 ألفًا تدمرت جزئيًا، و52 ألفًا تدمرت كليًا.

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إسرائيل الحرب الإسرائيلية القصف الاسرائيلي المناطق الحضرية وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة البنية التحتية

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