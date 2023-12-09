نتنياهو يعلق على "الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت على "الفيتو" الأمريكي الذي أبطل مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة.

"الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة

وقال بنيامين نتنياهو عن حق النقض الذي فرضته الولايات المتحدة في التصويت في الأمم المتحدة: "إنني أقدر كل التقدير الموقف الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



وادعي نتنياهو نتنياهو: "ويجب على الدول الأخرى أيضا أن تفهم ذلك، فمن المستحيل من ناحية دعم القضاء على حماس، ومن ناحية أخرى الدعوة إلى وقف الحرب التي ستمنع القضاء على حماس، ولذلك فإن إسرائيل ستواصل حربنا للقضاء على حماس وتحقيق السلام الشامل، والأهداف الأخرى للحرب التي حددناها".

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.



ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



من ناحية أخرى اعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من ناحية اخرى خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، اليوم السبت عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء.





مستشفى العودة خرج عن الخدمة



وقال عدنان راضي رئيس قسم الولادة وأحد المحاصرين داخل مستشفى العودة، إن "الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر المشفى من جميع النواحي ولا تبعد سوى 50 مترًا عن الباب الرئيسي".

وأضاف أن "كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى تقوم القناصة الإسرائيلية المنتشرة على أسطح البنايات المجاورة للمشفى بتصفيته وقتله على الفور".

وأشار إلى أن المستشفى خرج منذ الأمس تمامًا عن الخدمة لاستحالة وصول الجرحى إليه أو خروج الإسعافات لانتشالهم من الشوارع وتقديم الخدمة العلاجية، فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمشفى.

وبين الطبيب أن "المستشفى يحتوي على أكثر من 200 شخص ما بين كوادر طبية وجرحى بحالات خطرة فضلًا عن وجود جثث لقتلى لم نستطع دفنهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل من يتحرك من أبواب المباني من قبل القناصة".



وأوضح أن "إدارة المستشفى قامت بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقوم بإجلاء الجرحى والكوادر الطبية من الحصار الإسرائيلي للمشفى، ولكن مع الأسف كان ردهم سلبيًّا بأنهم غير قادرين على عمل تنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

