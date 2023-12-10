الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول «شيكل» واحدا إلى غزة عبر السلطة الفلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

حرب غزة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش: لن نحول "شيكل" واحدا إلى غزة، وخصمنا مئات ملايين الشيكلات من أموال السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وتابع “بتسلئيل” زاعما: انتهت أيام نقل إسرائيل لأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى رواتب لعائلات حماس.

"الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة

في سياق اَخر، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت على "الفيتو" الأمريكي الذي أبطل مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة.

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وقال بنيامين نتنياهو عن حق النقض الذي فرضته الولايات المتحدة في التصويت في الأمم المتحدة: "إنني أقدر كل التقدير الموقف الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
 

وادعى نتنياهو نتنياهو: "ويجب على الدول الأخرى أيضا أن تفهم ذلك، فمن المستحيل من ناحية دعم القضاء على حماس، ومن ناحية أخرى الدعوة إلى وقف الحرب التي ستمنع القضاء على حماس، ولذلك فإن إسرائيل ستواصل حربنا  للقضاء على حماس وتحقيق السلام الشامل، والأهداف الأخرى للحرب التي حددناها".
واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.


ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء أمس السبت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، أمس السبت عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء.
 

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