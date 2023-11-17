أسباب آلام أسفل الظهر، ومتى تجب زيارة الطبيب؟

تشمل الأسباب الشائعة لآلام الظهر إجهاد العضلات وتلف القرص وبعض الحالات الصحية، مثل الجنف وهشاشة العظام، وتشمل خيارات العلاج استخدام الكمادات الدافئة أو الباردة، والوخز بالإبر، والأدوية.

آلام الظهر، فيتو

ويمكن أن تنجم آلام الظهر عن الإصابة والنشاط وبعض الحالات الطبية، ويؤثر على الأشخاص في أي عمر ولأسباب مختلفة، ومع تقدم الأشخاص في السن تزداد احتمالية الإصابة بألم أسفل الظهر بسبب عوامل مثل المهنة السابقة وأمراض القرص التنكسي.

Advertisements

وقد يكون ألم أسفل الظهر مرتبطًا بالعمود الفقري القطني العظمي، والأقراص الموجودة بين الفقرات، والأربطة حول العمود الفقري والأقراص، والحبل الشوكي والأعصاب، وعضلات أسفل الظهر، والأعضاء الداخلية في البطن والحوض، أو الجلد حول منطقة أسفل الظهر، وفقًا لموقع "Medical news today " الطبي.

كما قد يكون الألم في الجزء العلوي من الظهر ناتجًا عن اضطرابات في الشريان الأبهر، أو أورام في الصدر، أو التهاب في العمود الفقري.

ويتكون ظهر الإنسان من بنية معقدة من العضلات والأربطة والأوتار والأقراص والعظام التي تعمل معًا لدعم الجسم وتمكين الحركة.

يتم توسيد أجزاء العمود الفقري بوسادات تشبه الغضروف تسمى الأقراص، والتي يمكن أن تؤدي مشاكل أي من هذه المكونات إلى آلام الظهر ومع ذلك، في بعض حالات آلام الظهر، يظل السبب غير واضح.

يمكن أن ينجم الضرر عن الإجهاد أو الحالات الطبية أو الوضع السيئ، من بين أمور أخرى.

وتنبع آلام الظهر عادةً من الإجهاد أو التوتر أو الإصابة، والأسباب الشائعة لآلام الظهر هي:

توتر العضلات أو الأربطة

تشنج عضلي

شد عضلي

الأقراص التالفة

الإصابات أو الكسور أو السقوط

وتشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى سلالات أو تشنجات ما يلي:

رفع شيء بشكل غير صحيح

رفع شيء ثقيل جدًا

القيام بحركة مفاجئة ومحرجة

المشاكل الهيكلية

وقد يؤدي أيضًا عدد من المشكلات الهيكلية إلى آلام الظهر:

الأقراص الممزقة: يتم حماية كل فقرة في العمود الفقري بواسطة الأقراص، وإذا تمزق القرص يكون هناك المزيد من الضغط على العصب، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

الأقراص المنتفخة: تمامًا مثل الأقراص الممزقة، يمكن أن يؤدي القرص المنتفخ إلى مزيد من الضغط على العصب.

عرق النسا: ألم حاد ومطلق ينتقل عبر الأرداف إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق وقد يحدث هذا عندما يضغط القرص المنتفخ أو المنفتق على العصب أو عندما تضغط العضلة على العصب الوركي على وجه التحديد.

التهاب المفاصل: يمكن أن يسبب التهاب المفاصل العظمي مشاكل في المفاصل في الوركين وأسفل الظهر ومناطق أخرى في الجسم وفي بعض الحالات، تضيق المساحة المحيطة بالحبل الشوكي، ويطلق خبراء الصحة على هذا الأمر اسم تضيق العمود الفقري.

انحناء غير عادي في العمود الفقري: إذا كان العمود الفقري ينحني بطريقة غير عادية، فمن الممكن أن يحدث ألم في الظهر ومن الأمثلة على ذلك الجنف، حيث ينحني العمود الفقري إلى الجانب.

هشاشة العظام: تصبح العظام، بما في ذلك فقرات العمود الفقري، هشة ومسامية، مما يزيد من احتمال حدوث الكسور الانضغاطية.

مشاكل في الكلى: يمكن أن تسبب حصوات الكلى أو عدوى الكلى آلام الظهر.

الحركة والوضعية

يمكن أن يؤدي اتخاذ وضعية الجلوس المنحنية عند استخدام الكمبيوتر إلى زيادة مشاكل الظهر والكتف بمرور الوقت.

يمكن أن تنتج آلام الظهر أيضًا من بعض الأنشطة اليومية أو الوضع السيئ.

الأمثلة تشمل:

التواء

السعال أو العطس

التمدد

الانحناء بشكل غريب أو لفترات طويلة

دفع أو سحب أو رفع أو حمل شيء ما

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

إجهاد الرقبة إلى الأمام، كما هو الحال عند القيادة أو استخدام الكمبيوتر

القيادة لفترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، حتى عندما لا تكون منحنيًا

النوم على مرتبة لا تدعم الجسم أو تحافظ على استقامة العمود الفقري

أسباب أخرى

بعض الحالات الطبية يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر:

متلازمة ذيل الفرس: ذيل الفرس عبارة عن حزمة من جذور الأعصاب الشوكية التي تنشأ من الطرف السفلي من الحبل الشوكي، وتشمل أعراض هذه المتلازمة ألمًا خفيفًا في أسفل الظهر وأعلى الأرداف، بالإضافة إلى تنميل في الأرداف والأعضاء التناسلية والفخذين وفي بعض الأحيان، تحدث اضطرابات في وظيفة الأمعاء والمثانة.

سرطان العمود الفقري: قد يضغط الورم الموجود في العمود الفقري على العصب، مما يؤدي إلى آلام الظهر، ويمكن أن يكون الضرر الهيكلي للعظم نفسه مؤلمًا أيضًا عند وجود أورام أو ورم خبيث في العظم.

عدوى العمود الفقري: يمكن أن تكون الحمى والمنطقة الدافئة الرقيقة في الظهر ناجمة عن عدوى في العمود الفقري.

حالات العدوى الأخرى: قد يؤدي أيضًا مرض التهاب الحوض وعدوى الكلى أو المثانة إلى آلام الظهر.

اضطرابات النوم: الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم هم أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر من غيرهم.

القوباء المنطقية: العدوى التي يمكن أن تؤثر على الأعصاب قد تؤدي إلى آلام الظهر، وهذا يعتمد على الأعصاب التي تأثرت وقد يتتبعها الطفح الجلدي آلام الظهر.

آلام الظهر، فيتو

أعراض آلام الظهر

العرض الرئيسي لآلام الظهر هو الألم في أي مكان في الظهر، وأحيانًا يصل إلى الأرداف والساقين.

ويمكن أن تسبب بعض مشاكل الظهر ألمًا في أجزاء أخرى من الجسم، اعتمادًا على الأعصاب المتضررة.

وغالبًا ما يختفي الألم دون علاج ومع ذلك، إذا حدث أي مما يلي، يجب على الشخص الاتصال بالطبيب:

فقدان الوزن غير المبرر

حمى

التهاب أو تورم في الظهر

آلام الظهر المستمرة حيث لا يساعد الاستلقاء أو الراحة

ألم أسفل الساقين

الألم الذي يصل إلى أسفل الركبتين

إصابة حديثة أو ضربة أو صدمة في الظهر

سلس البول

صعوبة في التبول

سلس البراز، أو فقدان السيطرة على حركات الأمعاء

خدر حول الأعضاء التناسلية

خدر حول فتحة الشرج

خدر حول الأرداف.