السبت 09 ديسمبر 2023
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منوعات

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

يافا من غزة، فيتو
يافا من غزة، فيتو

"أنا يافا من غزة، أكتب تحت القصف ودبابة العدو قريبة مني، وقد تغيب حروفي عنكم"،  تلك الكلمات المؤلمة كانت آخر ما غردت به الشابة الفلسطينية "يافا" على موقع "إكس" تويتر سابقا، قبل استشهادها.

 عاتبت العالم ونالت الشهادة 


ونشر حساب الفتاة صاحبة الكلمات الرقيقة والموجعة عن أحوال وأهوال غزة: "بعد الحمد لله نزف لكم خبر استشهاد صاحبة الحساب (يافا) ذات الوجه الجميل والابتسامة الأجمل، كانت تحب أن تكتب وتسجل صوتها فعاتبت العالم وسألت الله الشهادة".

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"سنكون أحد ضحاياها؟ 
وكانت الفتاة الغزاوية قد تساءلت قبل مقتلها بأيام، وكأنها تشعر بدنو الأجل قائلة "هل سنروي قصة الحرب أم سنكون أحد ضحاياها؟".

 
ويوم 3 ديسمبر كتبت على صفحتها "إمبارح إجاني اتصال من جيش الاحتلال بإخلاء المكان واليوم رموا علينا مناشير"، ونشرت فيديو لمنشورات ألقتها القوات الإسرائيلية على سكان القطاع تطالبهم بإخلاء مناطق جديدة.

واعتادت الفتاة الراحلة أن توثق للمعارك في القطاع المحاصر بطريقة إنسانية وبلغة جذابة منذ عملية طوفان الأقصى  في 7 أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، وفق آخر إحصاء صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة.

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الحرب على غزة جيش الاحتلال فلسطين

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