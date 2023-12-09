عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

"أنا يافا من غزة، أكتب تحت القصف ودبابة العدو قريبة مني، وقد تغيب حروفي عنكم"، تلك الكلمات المؤلمة كانت آخر ما غردت به الشابة الفلسطينية "يافا" على موقع "إكس" تويتر سابقا، قبل استشهادها.

بعد الحمدلله نزف لكم خبر استشهاد صاحبة الحساب (يافا) ذات الوجه الجميل والابتسامة الأجمل، كانت تحب أن تكتب وتسجل صوتها فعاتبت العالم وسألت الله الشهادة.. pic.twitter.com/hmBML4l51q — 🇵🇸 (@yafa_48) December 8, 2023

عاتبت العالم ونالت الشهادة



ونشر حساب الفتاة صاحبة الكلمات الرقيقة والموجعة عن أحوال وأهوال غزة: "بعد الحمد لله نزف لكم خبر استشهاد صاحبة الحساب (يافا) ذات الوجه الجميل والابتسامة الأجمل، كانت تحب أن تكتب وتسجل صوتها فعاتبت العالم وسألت الله الشهادة".

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"سنكون أحد ضحاياها؟

وكانت الفتاة الغزاوية قد تساءلت قبل مقتلها بأيام، وكأنها تشعر بدنو الأجل قائلة "هل سنروي قصة الحرب أم سنكون أحد ضحاياها؟".



ويوم 3 ديسمبر كتبت على صفحتها "إمبارح إجاني اتصال من جيش الاحتلال بإخلاء المكان واليوم رموا علينا مناشير"، ونشرت فيديو لمنشورات ألقتها القوات الإسرائيلية على سكان القطاع تطالبهم بإخلاء مناطق جديدة.

امبارح إجاني اتصال من جيش الاحتلال بإخلاء المكان واليوم برموا علينا مناشير.. pic.twitter.com/O6cBpvAYWN — 🇵🇸 (@yafa_48) December 3, 2023

واعتادت الفتاة الراحلة أن توثق للمعارك في القطاع المحاصر بطريقة إنسانية وبلغة جذابة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، وفق آخر إحصاء صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة.

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