أخبار مصر اليوم.. خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعايير السيسي لاختيار طلبة كلية الشرطة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



جاءت أهم الأخبار كالتالي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد، والذي كان يصل سعره الرسمي إلى 27 جنيها.

احذر، أيام معدودة وتنتهى مهلة دفع التليفون الأرضي بدون غرامة

حددت الشركة المصرية للاتصالات موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة في 14 ديسمبر المقبل إذ تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية.

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية، خطوات تصويت الناخبين داخل لجان الاقتراع

الانتخابات الرئاسية، تنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، والتي تجري على مدار 3 أيام “الأحد، الاثنين، الثلاثاء”، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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عودة قطارات خط مطروح المتوقفة في هذا الموعد

تقرر عودة حركة القطارات التى سبق وتم ايقافها على خط مطروح بسبب بعض اعمال الصيانة وذلك يوم الجمعة المقبل 15 من الشهر الجارى على ان تتابع السكك الحديد حركة التشغيل لضمان جودة الخدمة.

شبورة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس غدا، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر، وتمتد خفيفة إلى الصحراء الغربية واقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

الزراعة تنفذ 46 تجميعة إرشادية ضمن مشروع إدارة مياه دلتا النيل

نفذت الإدارة المركزية للمديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ٤٦ تجميعة إرشادية ضمن فاعليات المكون الإرشادي لمشروع إدارة مياه دلتا النيل التعاون المصري الألماني.

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

معايير السيسي لاختيار طلبة كلية الشرطة (فيديو)

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة حيث شهد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة والتأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية أمن المواطنين.

محافظ القاهرة يؤكد جاهزية جميع لجان الانتخابات الرئاسية لاستقبال المواطنين غدا

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية في المحافظة، والتى تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها بالمحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا ولمدة ٣ أيام.