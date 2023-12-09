السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

عودة قطارات خط مطروح المتوقفة في هذا الموعد

قطار، فيتو
قطار، فيتو

تقرر عودة حركة القطارات التى سبق وتم ايقافها على خط مطروح بسبب بعض اعمال الصيانة وذلك يوم الجمعة المقبل  15 من الشهر  الجارى على ان تتابع السكك الحديد حركة التشغيل لضمان جودة الخدمة.

وسبق واعلنت السكك الحديدية انه، نظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم إعتبارًا من صباح يوم الاحد الموافق 3 /12 /2023 حتي مساء يوم الجمعة الموافق 15 /12 /2023 وهو ما سيتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الامر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

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وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقًا للجداول المرفقة ومع بدء الاعمال يوم 3/12/2023 يتم ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الاعمال بالخط.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.

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