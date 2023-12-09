السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

شبورة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس غدا، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر، وتمتد خفيفة إلى الصحراء الغربية واقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية  من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا،  على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاحد  ليسود طقس  لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  

 

حالة الطقس غدًا الأحد 10 -12-2023 في محافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأحد 10 -12-2023 بوادي النطرون


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 


 

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