توزيع 7 أطنان سكر بسعر 27 للكيلو على المواطنين في بني عبيد بالدقهلية

شهد المحاسب متولى عبدالعال، رئيس مجلس مركز ومدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية توزيع 7 أطنان سكر بسعر 27 للكيلو على المواطنين.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالعمل على تنفيذ المبادرة الرئسيه بتخفيض الأسعار.

حيث قام اليوم المحاسب متولى عبدالعال رئيس المركز وموسى الديب مدير إدارة التموين والأستاذه إيمان حامد مدير الرقابه التجاريه بتوزيع 7 أطنتن سكر بسعر الكيلو 27 بخصم يصل إلى 50% بعدد من محلات بيع الجمله لسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه عن مثيلاتها بالمحلات الأخرى للتخفيف العبئ عن كاهل أهالينا بالمدينه والوحدات القرويه الثلاث.

وخلال ذلك قام رئيس المركز ومرفقوه بتوزيع 7 طن سكر موزعه على 11 محلات 4 منها ببنى عبيد و1 فى قرية الصلاحات و1 بكفر الصلاحات و1 بغازى مصبح و1بميت فارس و1 بميت سويد و1 بقرية أبو المعاطى الباز و1 باليوسفيه الذى تم إختيارها للمشاركه فى مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار.

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من جانبه وجه رئيس المركز بعمل حملات تموينيه بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والتموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للمرور والتفتيش على الأسواق ومحلات البقاله والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضه للبيع أمام المواطنين وعدم المغالاه فى الأسعار وعمل قائمه بالأسعار ووضعها أمام المواطنين.



وفى ذات السياق تابع رئيس حى غرب المنصورة محمد أميـــن الدمـــرداش اليوم مع إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، مدى التزام العارضين بالمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

كما تم الاستماع لآراء المواطنين بداخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بنطاق حى غرب المنصورة ومدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة

وقد أعرب المواطنين بداخل المعرض عن جودة المنتجات والأسعار بأسعار مخفضة والسكر بسعر 27 جنيها.

وكان قد صرح محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بأنه سيتم افتتاح 19 معرضا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.



وأوضح " محافظ الدقهلية " بأن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت ٨٥٤منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).



وأشار " المحافظ " الي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من ١٥ الي ٢٥% وفي بعض السلع تصل إلي ٣٠ % تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

فيما أكد " رئيس حى غرب المنصورة " علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالاسعار مشددًا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.