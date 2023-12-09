الزراعة تنفذ 46 تجميعة إرشادية ضمن مشروع إدارة مياه دلتا النيل

نفذت الإدارة المركزية للمديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ٤٦ تجميعة إرشادية ضمن فاعليات المكون الإرشادي لمشروع إدارة مياه دلتا النيل التعاون المصري الألماني.

ويتم ذلك بمشاركة وحدة إدارة مشروعات الري والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي في محافظات البحيرة والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ.

ويأتي ذلك طبقًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف وتوجيه الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتنفيذ المدارس الحقلية وبجهود من مسؤول الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي دكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة المحاصيل السكرية والتي تمد المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية التي تعطي أعلى كفاءة إنتاجية لمياه الري.

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وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمديريات الزراعية إنه تم اليوم زراعة التجميعة التعليمية لمحصول البصل بمحافظة كفر الشيخ حيث تم زراعة الحقل التعليمي لمحصول البصل ناحية منشأة شبراطو مركز قلين.



كما تم زراعة حقل إرشادي ناحية مركز السنبلاوين ناحية طنبول القديم محافظه الدقهلية وزراعة الصنف جيزة ١٧١ زراعة تسطير على مصاطب.