خبير اقتصادي يكشف خطوات القضاء على السوق السوداء

تعتبر السوق السوداء، من أكثر الأزمات التي تعاني منها الأسواق المصرية على مدار الفترة الأخيرة، مما انعكس عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الزيادات غير المبررة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهذا ما جعل هناك أهمية لضرورة تركيز الحكومة بشكل كبير في السيطرة على الأسواق، عبر عدة خطوات وقرارات، حتى تتمكن من إعادة الاستقرار للأسواق.

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة إذا لم تقم بدورها تجاه الأزمات التي تمر بها البلاد، والنزيف في الأسعار، سواء بالنسبة لسعر الدولار أو السلع، دون اللجوء إلى التعويم، فإن الوضع سوف يتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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الدولار الأمريكي، فيتو

خطوات القضاء على السوق السوداء

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه من الضروري وجود قرارات تقضي على السوق الموازية، لأن كل ما نعاني منه الآن هو أمور مفتعلة من التجار، وإعادة صرف الدولار والتعامل معه من خلال مصادره الشرعية الوحيدة وهي السوق المصرفية.

وتابع: في حالة عدم القيام بهذه الأمور، فإنها سوف تعمل على مزيد من الارتفاع، ومنح التجار الفرصة لاستغلال هذه الأزمة والأوضاع الكارثية في الاقتصاد المصري، مما ينعكس على زيادة معدلات التضخم.

فكرة تعويم الجنيه ودورها في حل الأزمات الحالية

وعن تعويم الجنيه، أكد الدكتور خالد الشافعي أن فكرة التعويم ليس لها جدوى في حل الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد، ولكنها تمثل كارثة في الوقت الذي لم تتمكن فيه الحكومة من السيطرة على الأسواق.

واستكمل: في حالة تعويم الجنيه سوف يعاني الاقتصاد المصري من وضع كارثي، مما يجعل المواطنين يعيشون في معاناة شديدة، ويجب على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها السيطرة على السوق الموازية للدولار والحد منه، والانتهاء من المتلاعبين من التجار، والراغبين في زعزعة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لتلافي الأوضاع الكارثية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والتضخم بشكل جنوني ولا يتحمله المواطن العادي.