الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف خطوات القضاء على السوق السوداء

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فيتو

تعتبر السوق السوداء، من أكثر الأزمات التي تعاني منها الأسواق المصرية على مدار الفترة الأخيرة، مما انعكس عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الزيادات غير المبررة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهذا ما جعل هناك أهمية لضرورة تركيز الحكومة بشكل كبير في السيطرة على الأسواق، عبر عدة خطوات وقرارات، حتى تتمكن من إعادة الاستقرار للأسواق.

 

 وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة إذا لم تقم بدورها تجاه الأزمات التي تمر بها البلاد، والنزيف في الأسعار، سواء بالنسبة لسعر الدولار أو السلع، دون اللجوء إلى التعويم، فإن الوضع سوف يتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

الدولار الأمريكي، فيتو

خطوات القضاء على السوق السوداء 

 وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه من الضروري وجود قرارات تقضي على السوق الموازية، لأن كل ما نعاني منه الآن هو أمور مفتعلة من التجار، وإعادة صرف الدولار والتعامل معه من خلال مصادره الشرعية الوحيدة وهي السوق المصرفية.

 

وتابع: في حالة عدم القيام بهذه الأمور، فإنها سوف تعمل على مزيد من الارتفاع، ومنح التجار الفرصة لاستغلال هذه الأزمة والأوضاع الكارثية في الاقتصاد المصري، مما ينعكس على زيادة معدلات التضخم.

 

فكرة تعويم الجنيه ودورها في حل الأزمات الحالية

 وعن تعويم الجنيه، أكد الدكتور خالد الشافعي أن فكرة التعويم ليس لها جدوى في حل الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد، ولكنها تمثل كارثة في الوقت الذي لم تتمكن فيه الحكومة من السيطرة على الأسواق.

خبير: السوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري وهذا تأثير تجديد الودائع على سعر الدولار

ماذا يحدث في سعر السكر.. ارتفاع الكيلو لـ55 جنيهًا.. ومطالبات بضم البقالين التموينين لمبادرة الحكومة لمواجهة السوق السوداء

واستكمل: في حالة تعويم الجنيه سوف يعاني الاقتصاد المصري من وضع كارثي، مما يجعل المواطنين يعيشون في معاناة شديدة، ويجب على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها السيطرة على السوق الموازية للدولار والحد منه، والانتهاء من المتلاعبين من التجار، والراغبين في زعزعة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لتلافي الأوضاع الكارثية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والتضخم بشكل جنوني ولا يتحمله المواطن العادي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوق السوداء سعر الدولار اسعار السلع تعويم الجنيه التضخم الاقتصاد المصري

مواد متعلقة

بعد تصريحات صندوق النقد.. خبراء: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة.. أسباب القرارات الجديدة للبورصة.. وهذه العوامل تؤثر على مؤشرات الأسهم

خبير: السوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري وهذا تأثير تجديد الودائع على سعر الدولار

أسباب تدعم تراجع الدولار في السوق السوداء مع بداية 2024

خبير اقتصادي يكشف دور الحكومات في مواجهة السوق السوداء للدولار والسلع

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

الانتخابات الرئاسية 2024، السيسي يحيي الجماهير المحتشدة أمام مقر لجنته الانتخابية

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

رانيا فريد شوقي تُعلن تعرض والدتها لوعكة صحية

احذر الغرامة، عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية

السيسي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

قرينة السيسي تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم عمل وليمة الزواج وهل هي سنة أم مندوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية