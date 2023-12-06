الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024..

خبير: السوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري وهذا تأثير تجديد الودائع على سعر الدولار

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية لها دور مهم لدفع سوق المال نحو التراجع لكن بالحديث عن سوق المال المصري والبورصة المصرية رأينا الارتفاعات القوية بالمؤشرات والذي يرجع بالأساس الى تراجع قيمة الجنيه بالسوق الموازية.

وأضاف  لــ "فيتو": "جاء ذلك خشية البعض إلى تراجعات أكثر مما يدفعهم الى اللجوء إلى بدائل أخرى مختلفة للتحوط بعيدًا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مشيرًا إلى أن الارتفاع في البورصة يوازي الارتفاع في الذهب ويوازي الارتفاع في العقارات أيضًا.

 وتابع “جاب الله”: “هناك توجه إلى حيازة المزيد من الأسهم باعتبارها ملاذًا أكثر أمانًا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية”.

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وليد جاب الله، فيتو 

 

البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024 

وأوضح جاب الله أن الاقتصاد المصرى سيشهد حالة من الانتعاشة بضخ سيولة نقدية جديدة نتيجة الطروحات الحكومية بسوق المال، الأمر الذي يشجع الكثير إلى حيازة الأسهم مقابل العملة، مشيرًا إلى أن البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024.

واستطرد: "الحديث عن تجديد الودائع العربية الأسبوع الماضي بالبنك المركزي المصري هو أمر متوقع ولا يؤثر بالإيجاب أو السلب على حالة الاقتصاد بشكل عام"، مشيرًا إلى أن تجديد الودائع لا يؤثر أيضًا في سعر الدولار بالسوق الموازية فالبعض من كبار المضاربين يناور المواطنين وتصب فى مصلحة المضاربين الكبار ويدفع تمنها المواطن والسوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

مؤشر الدولار، فيتو 

 

حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي 

و تعمل الدولة ساعيه لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها. 

مؤشرات، فيتو 

 

كواليس تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة. 

 

مؤشرات، فيتو 

تفاصيل تداولات جلسة بداية الاسبوع 

 وتباين أداء  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 24532 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61%  عند مستوى 10467 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 7686 نقطة.

 

 

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