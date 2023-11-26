ماذا يحدث في سعر السكر.. ارتفاع الكيلو لـ55 جنيهًا.. ومطالبات بضم البقالين التموينين لمبادرة الحكومة لمواجهة السوق السوداء

ارتفاع أسعار السكر في المحال التجارية، تباينت أسعار السكر في الأسواق؛ ما بين سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا في المحال التجارية التي انضمت للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار.

كيلو السكر بـ 50 جنيهًا في المحال التجارية في أغلب المناطق وفقًا جولات فيتو الميداينة

ويسجل سعر كيلو السكر في المحال التجارية التي لم تنضم للمبادرة الحكومية وفقًا لجولات ميدانية قامت بها «فيتو» في الأسواق نحو 50 جنيهًا، وهناك بعض المناطق التي يباع فيها كيلو السكر بأغلى من هذا السعر.

أسعار السكر في الأسواق ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، فيتو

ارتفاع أسعار السكر ليصل لـ 55 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، بلغ متوسط سعر كيلو السكر في الأسواق نحو 45.5 جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو السكر المعبأ في الأسواق من 27 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.

تباين أسعار السكر في الأسواق وأقل سعر 20 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية

ورصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، تباين أسعار السكر في المحافظات، إذ يباع سكر الدوحة بسعر يبدأ من 20 إلى 30 جنيهًا، وسكر البلورة من 21 إلى 40 جنيهًا، وسكر زمزم بسعر 20 جنيهًا.

كم يصل سعر السكر في أسواق المحافظات؟

فما هو سعر السكر في أسواق المحافظات، وما هو أخر تطورات سعر السكر في الأسواق؟ وهل هناك حلول أخرى تستطيع بها الدولة مواجهة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، وضمان بيع السكر للمواطنين وعدم تخزينه؟

أسعار السكر في الأسواق، فيتو

أسعار السكر وصلت إلى أرقام خيالية في الأسواق والمحال التجارية

أكد السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة اللمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالبحيرة، إن أسعار السكر في الأسواق والمحال التجارية بالمحافظات وخاصة القاهرة وصلت إلى أرقام خيالية، إذ وصل لأسعار لم نسمع عنها من قبل في أشد الأزمات ضراوة، إذ يتفاوت سعر السكر في الأسواق ومن منطقة إلى أخرى.

مقترح لضبط أسعار السكر ومواجهة السوق السوداء

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية لـ «فيتو» إلى أنه من واقع خبرته العملية إضافة إلى الإمكانات المتوفرة في الدولة، لديه مقترح من وجهة نظره سيساهم في ضبط أسعار السكر ومواجهة السوق السوداء، والمقترح هو ضم البقالين التموينين للمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وهذا يعد سهلًا وحلًا ليس له بديل مع نجاح منظومة متابعة المنتج التي أنتهجتها وزارة التموين في 22 محافظة حتى الآن.

تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية نجحت في إحكام السيطرة على مراحل تداول المنتجات

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية إلى أن تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية نجحت في إحكام السيطرة على مراحل تداول المنتجات، حيث تحولنا من منظومة التموين الورقية إلى عصر التحول الرقمي، الذي بفضله أصبحت جميع السلع التموينية تحت السيطرة، وعبر شاشات الحواسب الآلية أصبح لدى القيادات والمسئولين معرفة الكميات التي تم بيعها أو مخزون كل بقال تمويني من السلع.

السلع التموينية على بطاقات التموين، فيتو

لماذا لم تضم الدولة البقالين التموينين البالغ عددهم 40 ألف لمبادرة خفض الأسعار ؟

وطرح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، عدة تساؤلات تبحث عن إجابات من المسئولين في الدولة، أهمها ما هي أسباب عدم ضم البقاليين التمونيين للمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي قامت الدولة خلالها بتحديد سعر السكر بـ 27 جنيهًا، ولماذا بحثت الدولة عن منافذ للبيع ويوجد لديها البقالين التموينين المتواجدون في كل مكان، إذ نصل لعدد 40 ألف منفذ تمويني في جميع المراكز والنجوع والقرى والأحياء.

الدولة لن تستطيع إنهاء السوق السوداء مع تسليم سكر المبادرة للتجار في القطاع الخاص

وقال السيد برعي إن تسليم السكر للتجار في السوق الحر لن يقضي على السوق السوداء، قائلًا: إننا سمعنا في الإعلام عن توزيع 275 ألف طن سكر وتسليمه للتجار في القطاع الخاص، الذي معه لو قامت الدولة بتسليم سكر المبادرة للتجار في القطاع الخاص فإن الدولة لن تستطيع إنهاء السوق السوداء ومواجهتها، لأنها تعطي السكر لمنظومة لا تتحكم فيها، مقارنة بمنظومة التموين التي أحكمت السيطرة عليها مع تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية.

تسليم سكر المبادرة للبقالين التموينين يضمن وصوله لمستحقيه

واستطرد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، قائلًا: « لو قامت الدولة بتنفيذ هذا المقترح فإنها لن تقوم إلا بتوزيع 65 ألف طن سكر للبقالين التموينين فقط، زيادة على الحصة التموينية المقررة، بحيث يتم صرفه للمواطنين الراغبين في شراء سكر المبادرة الذي يصل سعره 27 جنيهًا».

وتابع: إضافة إلى حصتها من السكر التمويني الذي يباع بسعر 12.60 جنيه، فإن بذلك تضمن الدولة وصول السكر للمستحقيه، حيث أقرت الدولة بأن المواطنين المدرجون في البطاقات التموينية هم مستحقي الدعم، وعليه فإن دعم السكر أولى أن يصل لهم بطريقة سهلة.

أسعار السكر في الأسواق ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، فيتو

تسليم سكر المبادرة الحكومية للبقاليين التموينين يحقق معادلتين هامتين للدولة والمواطن

وقال السيد برعي إنه لو تمت الموافقة من قبل الحكومة على ضم البقالين التموينين إلى المبادرة الحكومية بإضافة السلع على المنظومة التموينية سيحقق معادلتين هامتين، هما توصيل الدعم لمستحقيه برفع العبء عن كاهلهم، بتوفير السلعة لهم بطرقفة ميسرة، والثانية السيطرة على تداول السكر في الأسواق، الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء.

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مميزات ضم سكر المبادرة الحكومية إلى المنظومة التموينية

وعن مميزات ضم سكر المبادرة الحكومية إلى المنظومة التموينية، أوضح السيد برعي أن ضم سكر المبادرة الحكومية إلى المنظومة التموينية، هو الحل الوحيد لضمان وصوله لمستحقيه بسعره، إضافة إلى التحكم في الكميات المطروحة في الأسواق، وسهولة تتبع السكر ورصد بيعه وتخزينه بسهولة.

قيادات الدولة تستطيع متابعة السلع التموينية وحصر الكميات على مستوى الجمهورية

وتابع: فالمنظومة التموينية الحالية مع تطبيق التحول الرقمي يوجد بها رقابة صارمة من المديرين ومباحث التموين، وهناك متابعة صارمة من جميع القيادات، ويستطيع القيادات في الدولة وهم في مكاتبهم من خلال منظومة متابعة السلع حصر وتحديد الكميات التي لم تباع من السكر ومخزون كل تاجر تمويني، وكم مواطن حصل على حصته من السكر التمويني أو المدعم في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

تطبيق مقترح ضم البقالين التموينين إلى المبادرة الحكومية ليس صعب التطبيق

وفيما يخص صعوبة تطبيق مقترح ضم البقالين التموينين إلى المبادرة الحكومية، أوضح أن تطبيق هذا المقترح ليس صعبًا، فتنفيذه يحتاج إلى شقين، الأول تكنولوجي لكن هذا ليس صعبًا أيضًا لأن التكنولوجيا الحديثة سهلت الأمور، وكل ما على الدولة هو تحديث النظام التي تعمل به ماكينات صرف السلع بإضافة المنتجات الجديدة.

وأضاف أن الشق الثاني فهو توزيع السلع الغذائية، لكن هذا أيضًا ليس صعبًا، لأنه كما يتم توزيع السلع التموينية على البقالين بنفس الطريقة سيتم تسليمهم السكر وسلع المبادرة، وعليه يمكن تنفيذ هذا المقترح في أقل من أسبوع، الأمر الذي سيعود على بالنفع الكبير ( من وجهة نظري) المتواضعةعلى الموطن المصري والدولة.