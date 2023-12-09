السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بالأسماء والعناوين، أبرز مقار الانتخابات الرئاسية 2024 في الجيزة (صور)

مقار الانتخابات
مقار الانتخابات الرئاسية 2024 في الجيزة، فيتو

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى، وذلك بإعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعين على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى لجان المغتربين.


 


وخصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية فى حى الدقى، لاستقبال 131 ألفًا و674 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، نوضح بيان بعناوين تلك المقار الانتخابية فيما يلي:
-مدرسة الإمام على الابتدائية النموذجية – شارع عبد الرحيم صبرى ناصية شارع لطفى حسونة. 
-روضة ومدرسة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود الابتدائية - ناصية شارع التحرير مع شارع محى الدين أبو العز.
-مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين - شارع المدارس من شارع الدقي.
-مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين - شارع الثورة بجوار نادى الزراعيين.
-مدرسة الأورمان الثانوية للبنات – شارع الجيزة بجوار متحف محمود 
-الهيئة العامة للنظافة والتجميل – شارع السكري.
-استراحة الديزل – نهاية شهارع التحرير من شارع السودان.
-الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – تقاطع شارع نادى الصيد مع شارع وزارة الزراعة.
-مدرسة بدر الإعدادية بنين – شارع إيران.
-المركز القومى للبحوث – شارع النور.
-مركز شباب الدقى – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.
-مركز شباب بين السرايات – شارع السكرى بمنطقة بين السرايات.

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وشهدت استعدادات الحى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.

 

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محافظة الجيزة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 أحمد راشد محافظ الجيزة

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