بيطري الشرقية يُنظم ندوة تثقيفية عن العجلات العشار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ندوة بقاعة الإرشاد الزراعى

وفي هذا الإطار قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوة تثقيفية بقاعة الإرشاد الزراعى بالمجمع الزراعى، عن العجلات العشار التي تم تسليمها لصغار المربين وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن الاجتماعى والزراعة، وذلك بحضور كلًا من المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الأوقاف الشيخ جودة فرج.

Advertisements

مدير عام الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة

ويأتي ذلك فى حضور ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وحضور مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة المهندس ناجى رمضان، ومدير الإدارة الزراعية بسعود المهندس محمد دسوقى، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية من الطب البيطرى المسئولة عن متابعة العجلات العشار ممثلة فى مدير ادارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة الرعاية التناسلية ومدير ادارة التلقيح الاصطناعى ومدير إدارة نظم المعلومات ومسئولى حياة كريمة بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الحسينية البيطرية وجميع أطباء اقسام الإدارة بالحسينية ومدير وحدة سعود البيطرية والعاملين بها وعدد من العاملين بمديريات الزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعى وكبار المربين أصحاب العجلات العشار.

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى

كما قام اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير المديرية بإلقاء كلمة تناول فيها الحديث عن المبادرات الرئاسية ومدى الاستفادة منها لصالح المواطن البسيط وصغار المربين وتناول الحديث عن مشروع العجلات العشار المسلمة لصغار المربين والنجاحات والمشاكل التى تعرض لها المشروع وخلال الندوة اشار مدير المديرية إلى الواجب القومى لكل الاطباء البيطريين المهندسين الزراعيين فى الاشتراك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة

وقام المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بإلقاء كلمة عن أهمية التغذية السليمة للعجلات العشار وقام مسئول الأوقاف الشيخ جودة فرج بإلقاء كلمة وقام الدكتور أسامة عبد الباقى كبير أخصائين الرعاية التناسلية بمديرية الطب البيطرى بإلقاء محاضرة عن (العجلات العشار المسلمة لصغار المربين ) تناول فيها منذ تسليم العجلات العشار لأصحابها ومتابعة مديرية الطب البيطرى الرعاية العلاجية والتحصينات والتطهير للحظائر حتى الولادة وعدد النتاج والمشاكل الصحية التى تعرضت لها بعض العجلات وأسبابها وطرق الوقاية والعلاج وتناول الحضور تبادل الأسئلة والنقاشات المثمرة لصالح صغار المربين.