مياه الشرقية: توصيل الخدمة لـ 988 أسرة من الأكثر احتياجا بالمجان

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من ا٦حدى الجمعيات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب لنحو 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجمعية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرًا الي أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

Advertisements

بينما أوضح مدير عام الجمعية، أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياة كريمة مؤكدا علي الاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة ومدير عام الجمعية بالشرقية.

مياه الشرقية: زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه سنجها

وأكد محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة السلام الإعدادية بقرية الشعراء التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية لمحطة تنقية مياه سنجها المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.