بيطري الشرقية يُحصن 253 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارة الخارجية

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م بتحصين (١٢١ألفا و٨١٠ ) طيور بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و( ٩٤ ألفا و٢٠٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و(٣٧ ألف ) طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ( ٢٥٣ ألاف و١٠ ) طيور ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( ١٨٥٠) منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

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سحب عينات ما قبل البيع من المزارع

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ( ٧٩ مزرعة ) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٥٠٠ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٢٥٣ ألفا و١٠) طيور بالإضافة إلى استخراج ( ٦٣٤) تصريحا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( ٢٤) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

ندوة وجولة إرشادية بالمديرية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قد قامت بتنظيم (٤٧٥) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٠٠) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٩٥) لقاءً مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير المديرية

وبدوره كان قد أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فى وقت سابق أن مديرية الطب البيطري قامت بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الزراعة بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان (أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطري ودوره في توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات في مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري) بقصر الثقافة بالزقازيق.

الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين والأستاذ الدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية والدكتورة شهيرة الحنفي مدير عام معهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظة الشرقية ومسئولي برنامج دعم الطبيب البيطري ومنهم الدكتور محمود حسين عفيفي المدير التنفيذي لبرنامج دعم الطبيب البيطري والمحاسب عمرو شعلان ممثل البنك التجاري CIB الدولي الوكيل لبرنامج دعم الطبيب البيطري وعدد كبير من الأطباء البيطريين.

البرنامج يقدم الدعم المادى على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة

أشار مدير مديرية الطب البيطري بـ محافظة الشرقية، أن البرنامج يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة مع تسهيلات في السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة ٦.٥%، وعلى ثلاث سنوات بـ أقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة، ومتناقصة ٧.٥% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل مدته ٥ سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للأقساط، وليست الفوائد والفائدة ٨.٥%، وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، فهذه الفوائد متميزة عن باقي البنوك وفي ظل رؤية الدولة لتمكين المرأة يتم تقديم القروض للطبيبات بفائدة ٣%.