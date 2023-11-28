بيطري الشرقية: تحصين وترقيم 107 ألف رأس ماشية ضد الحمى

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بمحافظة الشرقية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة ان يتم تكثيف حملات تحصين الماشية المتواصل ومرور الفرق الطبية البيطرية باستمرار على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك حتى يتم الوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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بدءالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى

ومن جهته أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية عن طريق تشكيل 180 لجنة خلال أول أسبوع من الحملة بتحصين ( ١٠٤ ألف و٢٦٢ ) رأس ماشية مابين تحصين ( ٥٢ ألف و٤٨١) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٥١ ألف و٧٨١) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع كما انه تم ترقيم وتسجيل ( ٢٤٧٧) رأس ماشية،

زيارات ميدانية بجمبع المراكز والمدن

ولفت مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية لعدد من القرى بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٨٢٠) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

افبال المواطنين على الحملة

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربيين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها وذلك لليسيرعلى المواطنينمن ابناء المحافظة

تحصين 122الف طائر باجر

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية قد اشار فى وقت سابق إلى أن (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م بتحصين (١٢١ألفا و٨١٠ ) طيور بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و( ٩٤ ألفا و٢٠٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و(٣٧ ألف ) طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ( ٢٥٣ ألاف و١٠ ) طيور ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( ١٨٥٠) منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

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