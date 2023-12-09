موعد ومكان صلاة الجنازة علي الملحن وليد جويد

رحل عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الملحن الشاب وليد جويد، وحرص عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين علي نعيه.

موعد ومكان صلاة الجنازة علب الملحن وليد جويد

وقررت أسرة الملحن وليد جويد أن تكون صلاة الجنازة علي روحه في أحد المساجد بالإسماعلية والعزاء علي المقابر.

الملحن وليد جويد تعاون مع عدد كبير من المطربين وعلي رأسهم: الهضبة عمرو دياب والذي تعاون معه في أغنية “كنت في بالي” من ألبوم “كل حياتي” الذي طرح في عام 2018، وتعاون أيضا مع الفنان تامر عاشور في أغنية يوم في عمري من ألبوم خيالي.

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وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم.. كتب الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز “توما” من خلال حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”:" البقاء لله في أخويا وعشرة عمري وصاحبي وليد جويد ربنا يرحمك يا حبيبي هتوحشني أوي".