رحيل الملحن وليد جويد، تعاون مع الهضبة وتامر عاشور

رحل عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الملحن الشاب وليد جويد، وحرص عدد من الشاعراء والملحنين والموزعين الموسيقين علي نعيه.

وفاة وليد جويد

الملحن وليد جويد تعاون مع عدد كبير من المطربين وعلي رأسهم الهضبة عمرو دياب والذي تعاونه معه في أغنية “كنت في بالي” من ألبوم كل حياتي الذي طرح في عام 2018، وتعاون أيضا مع الفنان تامر عاشور في أغنية يوم في عمري من ألبوم خيالي.

وكتب الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز “توما” من خلال حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”:" البقاء لله في أخويا وعشرة عمري وصاحبي وليد جويد ربنا يرحمك يا حبيبي هتوحشني أوي.

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ولم تحدد أسرة الملحن وليد جويد حتي الن مكان وموعد صلاة الجنازة و موعد العزاء.