محافظ الجيزة يعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين (صور)

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكافة أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

الانتخابات الرئاسية 2023

وأشار محافظ الجيزة إلى أن جميع اللجان الإنتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الإنتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الحالي.

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال اي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

غرف العمليات بمحافظة الجيزة

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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محافظة الجيزة

وكانت محافظة الجيزة انهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.