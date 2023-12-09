السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

فرشوا الصوان، 7 صور ترصد جاهزية اللجان الانتخابية في الأقصر لاستقبال المواطنين

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية بالأقصر، فيتو

تشهد محافظة الأقصر صباح غد الأحد، بدء العملية الانتخابية الرئاسية في تمام الساعة الـ9 صباحا والتي تستمر لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن تستقبل 179 لجنة فرعية أكثر من 800 ألف مواطن من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بالأقصر.


ورصدت «بوابة فيتو» صورًا لمحيط اللجان الانتخابية بمدينة الأقصر والتي انتهت من كافة الاستعدادات حيث تم فرش السرادق والصوان، كما انتهى مرور الأقصر من وضع الحواجز الأمنية الحديدية بمحيط اللجان.

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وأعلنت محافظة الأقصر في بيان لها قبل سابق، عن أنه تم تزويد المقار الانتخابية بالكراسي لاستقبال الناخبين والوافدين، وحرصت على وضع الكراسي المتحركة، وقام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإصدار أمر تكليف لرؤساء المدن للمرور على كافة المقار الانتخابية، وخاصة أيام التصويت.


وفي هذا الصدد رفعت غرفة العمليات والإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر بقيادة الدكتور محسن الشامي، درجة الاستعداد لاستقبال أي طارئ في حينه، وقابل ذلك رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية بمحافظة الأقصر.

 

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر بلغ عدد اللجان العامة 6 لجان، منها 175 لجنة فرعية  و4 لجان وافدين  بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وفي الدائرة الاولى التي تضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة  ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الثانية وهي مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة، وفى الدائرة الثالثة والتي تضم مركز الزينية 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخبا، وفى الدائرة الرابعة مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا.

أما في الدائرة الخامسة وهي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة لعدد 119634 ناخبا، وفى الدائرة السادسة مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة  لعدد 303525 ناخب وناخبة.

 

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اللجان الانتخابية بالأقصر

المقار الانتخابية بالأقصر (1)
المقار الانتخابية بالأقصر (1)
المقار الانتخابية بالأقصر (2)
المقار الانتخابية بالأقصر (2)
المقار الانتخابية بالأقصر (3)
المقار الانتخابية بالأقصر (3)
المقار الانتخابية بالأقصر (4)
المقار الانتخابية بالأقصر (4)
المقار الانتخابية بالأقصر (5)
المقار الانتخابية بالأقصر (5)
المقار الانتخابية بالأقصر (6)
المقار الانتخابية بالأقصر (6)
المقار الانتخابية بالأقصر (7)
المقار الانتخابية بالأقصر (7)
المقار الانتخابية بالأقصر (8)
المقار الانتخابية بالأقصر (8)
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