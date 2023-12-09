المشدد 15 عامًا لعامل قتل قهوجي في مشاجرة بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة معاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بقتل قهوجي وحيازة سلاح أبيض أثناء نشوب مشاجرة بينهما، بدائرة قسم شرطة الشرابية.

الاتهامات

ووجهت النيابة الى المتهمين اتهامات القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الشرابية معلومات مفادها نشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم تشاجر مع المجني عليه واعتدى عليه بالضرب بسبب خلافات سابقه بينهما، مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

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القبض علي المتهم

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحيازته سلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.