لماذا غرمت لجنة القيد بالبورصة 19 شركة بتداولات اليوم؟ خبير يوضح الأسباب

البورصة المصرية، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء خلال حركة التداولات تغريم 15 شركة وساطة في الأوراق المالية، بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومن جانبه، قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: جاء قرار اليوم من لجنة القيد بالبورصة المصرية نتيجة عدم إعلام تلك الشركات بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

Advertisements

اقرأ التالي: البورصة المصرية شديدة الحساسية وخبير يشرح كيفية التحوط من تراجع قيمة الجنيه

محمد حسين، فيتو

تفاصيل تغريم شركات الوساطة في الأوراق المالية

وأضاف حسين قائلا: غرمت اللجنة 4 شركات أخرى بقيمة 115 ألف جنيه، لعدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لمخالفة أحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما نبهت لجنة القيد بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد اقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث في ختام حركة تداولات اليوم بالبورصة المصرية؟

تباينت مؤشرات البورصة بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء، بإجمالي عدد عمليات بلغت حوالى 157 ألف عملية تداول، حيث خسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.