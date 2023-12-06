مؤشر الذهب العالمي.. حقيقة ارتفاع المعدن الأصفر لمستويات قياسية.. وخبير اقتصادي: الملاذ الأكثر أمنا للاستثمار

رصدت “فيتو” حركة مؤشر الذهب العالمي بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وتخطى المستوى ليستقر عند عند 2033 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

مؤشر الذهب العالمى، ارتفعت أسعار الذهب العالمي، حيث بلغت الأونصة 2033 دولارا أمريكيا صباح اليوم حسب حركة التداولات.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والتوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

هل الارتفاع الجنونى مستمر في أسعار الذهب، تحديث لحظي للمؤشر بالبورصة المصرية

مؤشر الذهب، فيتو

ويمكن القول إن مؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التعاملات، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2033 دولارا للأونصة الواحدة.

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السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177.25 جنيها للشراء، 3.188.5 جنيها للبيع، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــا.

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية لها دور مهم لدفع سوق المال نحو التراجع لكن بالحديث عن سوق المال المصري والبورصة المصرية رأينا الارتفاعات القوية بالمؤشرات والذي يرجع بالأساس الى تراجع قيمة الجنيه بالسوق الموازية.

وأضاف لــ "فيتو": "جاء ذلك خشية البعض إلى تراجعات أكثر مما يدفعهم الى اللجوء إلى بدائل أخرى مختلفة للتحوط بعيدًا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مشيرًا إلى أن الارتفاع في البورصة يوازي الارتفاع في الذهب ويوازي الارتفاع في العقارات أيضًا.

وتابع “جاب الله”: “هناك توجه إلى حيازة المزيد من الأسهم باعتبارها ملاذًا أكثر أمانًا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية”.

وليد جاب الله، فيتو

البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024

وأوضح جاب الله أن الاقتصاد المصرى سيشهد حالة من الانتعاشة بضخ سيولة نقدية جديدة نتيجة الطروحات الحكومية بسوق المال، الأمر الذي يشجع الكثير إلى حيازة الأسهم مقابل العملة، مشيرًا إلى أن البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024.

واستطرد: "الحديث عن تجديد الودائع العربية الأسبوع الماضي بالبنك المركزي المصري هو أمر متوقع ولا يؤثر بالإيجاب أو السلب على حالة الاقتصاد بشكل عام"، مشيرًا إلى أن تجديد الودائع لا يؤثر أيضًا في سعر الدولار بالسوق الموازية فالبعض من كبار المضاربين يناور المواطنين وتصب فى مصلحة المضاربين الكبار ويدفع تمنها المواطن والسوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

مؤشر الدولار، فيتو

حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي

وتعمل الدولة ساعيه لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

مؤشرات، فيتو

الدولار الأمريكى، استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات اليوم الاربعاء حيث رصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرار للعملة عند المستوى 103.97 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

الدولار، فيتو

وعاود سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ بقيمة جنيهين في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضى، كما عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل مفاجئ بقيمة جنيهين في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم.

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وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات امس الثلاثاء إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة.

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ استقر المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.97 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.97 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

مؤشر الدولار، فيتو

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

كواليس تداولات جلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تفاصيل تداولات جلسة بداية الاسبوع

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% عند مستوى 24532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% عند مستوى 10467 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 7686 نقطة.