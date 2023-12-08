كواليس حركة التداولات بالبورصة المصرية الأسبوع الجاري.. تغريم 19 شركة وساطة.. وهذه العوامل تؤثر على استمرار صعود المؤشرات

سوق الأوراق المالية المصرى، شهد سوق الأوراق المالية المصرى خلال حركة تداولات هذا الأسبوع حالة من الهبوط الملحوظ فى حركة التعاملات، والتى أثرت بالسلب على محافظ العديد من المستثمرين بالسوق المصرى، الأمر الذى أدى إلى وجود قوى بيعية شديدة، والتى أدت إلى هبوط المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30، وخلال الأسطر التالية نستعرض لكم أبرز وأهم الأحداث الاقتصادية التى مرت خلال حركة تداولات هذا الأسبوع.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

لماذا غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية 19 شركة وساطة ؟ خبير يوضح الأسباب

البورصة المصرية، وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية الاربعاء الماضي خلال حركة التداولات تغريم 15 شركة وساطة في الأوراق المالية، بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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ومن جانبه، قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: جاء القرار من لجنة القيد بالبورصة المصرية نتيجة عدم إعلام تلك الشركات بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

محمد حسين، فيتو

تفاصيل تغريم شركات الوساطة في الأوراق المالية

وأضاف حسين قائلا: غرمت اللجنة 4 شركات أخرى بقيمة 115 ألف جنيه، لعدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لمخالفة أحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما نبهت لجنة القيد بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية شديدة الحساسية وخبير يشرح كيفية التحوط من تراجع قيمة الجنيه

البورصة المصرية، وهناك زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة في البورصة المصرية رؤوس أموالها، كما أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات نوفمبر 2023.

حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي

وتعمل الدولة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية

وفي ذات السياق قال محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادى لـ "فيتو": سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في الظروف العادية يمكن القول إنه كان لا بد من وجود تأثير سلبي على مؤشرات البورصة المصرية وذلك نظرا للمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخصوصًا في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ولفت إلى أن البورصة المصرية حققت أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66 % متجاوزا، مستوى 25 ألف نقطة وهو مستوى تاريخي وغير مسبوق وأعتقد أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشرات البورصة المصرية هو التأثر "بارتفاع محتمل" لسعر صرف الدولار وخصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم، وأيضا جاذبية الأسهم المصرية لبعض الصناديق السيادية العربية والأجنبية.

الدولار، فيتو

كيفية التحوط من تراجع قيمة الجنيه

وقال: يلجأ المستثمرون إلى التحوط من تراجع قيمة الجنيه بشراء أسهم ذات قيمة، وأتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع القادم ما لم يحدث جديد.

وأكد أن هناك زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30.1 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة في البورصة المصرية رؤوس أموالها، كما أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

محمد عبدالرحيم، فيتو

عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب

وأضاف عبد الرحيم قائلا: هناك عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب ومنها توقيت طرح بعض الشركات الحكومية للبيع في البورصة وتحريك سعر الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والتخلص من سياسة التشديد النقدي، قد يكون مؤشر فعال في استمرار صعود البورصة المصرية، ويمكن القول إن لدى البورصة المصرية فرصا كبيرة محتملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خبير أسواق مال: البورصة المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة

الاقتصاد المصرى، ويقاوم الاقتصاد المصرى لتوفير سيولة دولارية من أجل الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي في ظل ظروف عالمية قاسية، تقيد الجنيه المصرى بكل الطرق، وذلك من خلال محاور عديدة حيث يلعب برنامج الطروحات فى البورصة المصرية دورا رئيسيا تلك الفترة، والدليل مساعى الصناديق السيادية والاستثمارية الأجنبية للانتشار في سوق المال المصري.

البورصة المصرية، فيتو

أين يتجه سوق الأوراق المالية المصرية؟

كما أن سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد منذ 6 أشهر، ومن المتوقع له أن يشهد مثل تلك الارتفاعات بالنصف المقبل من العام 2024، ورغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، ومع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية، متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.

عمر موسى، فيتو

سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا

ومن جانبه قال عمر موسى الخبير الاقتصادى لـ "فيتو": سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد، رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، مع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه قوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول الى العام المقبل 2024.

وأشار موسى إلى أنه خلال العام المقبل ستشهد البورصة المصرية ارتفاعات فى مؤشراتها بشكل ملحوظ لتصل إلى قمم تاريخية جديدة من الممكن أن تتخطى المستوى 27 ألف نقطة بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى ضخ سيولة دولارية وطروحات متعددة للشركات بالبورصة المصرية والتى من المقرر لها أن تتم خلال العام المقبل 2024 ، وفي ظل ظروف الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال أعتقد أنه ليس تأثيرا على الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص وأن الدور المصري له دور سياسي كبير في تلك المرحلة.