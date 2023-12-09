الشرطة النسائية تشارك فى تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

تشارك عناصر الشرطة النسائية في تأمين عملية الانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى الجمهورية.

وتساهم عناصر الشرطة النسائية المواطنين في إجراءات تفتيش السيدات أمام لجانهن الانتخابية، كما تساعد المواطنين من كبار السن في الدخول إلى اللجان وإرشادهم إلى طرق الوصول إليها، للإدلاء بأصواتهم.

وأكد مصدر أمنى، أن مشاركة الشرطة النسائية لها دور فعال فى تأمين الماراثون الانتخابي موضحا أن الشرطة النسائية تشارك فى بعض اللجان التى تضم كثافات نسائية إضافة إلى وجود عناصر من الشرطة النسائية جاهزة للتدخل السريع، فى حال حدوث أي أعمال خروج عن القانون أمام أى مقر انتخابى.

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وتنطلق غدا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.



ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ويحق التصويت فى الانتخابات لأكثر من 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية وسط إجراءات امنية لتامين 11 ألفا و631 لجنة اقتراع بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وتحت إشراف 15 ألف قاض.

وتسلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت.



وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارا من غد الأحد وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.



وقامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها برفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.



وتتضمن خطة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.