مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

نعلم أن فن الرسم يعتمد على المهارة في استخدام ودمج الألوان، لكن بعض أشهر الرسامين عبر التاريخ، كانوا مصابين بعمى الألوان، مفاجأة ربما لا يصدقها أحد.

5 فنانين يعتقد بأنهم كانوا مصابين بعمى الألوان، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

كلود مونيه

الرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه أحد أشهر الفنانين حول العالم.

كلود مونيه، فيتو

ويكشف المؤرخون وخبراء الفن والمهنيون إلى أنه ربما كان مصابًا بعمى الألوان، ويقال أن مونيه أصيب بإعتام عدسة العين في أواخر عام 1912 لكنه رفض أي نوع من الجراحة، وبعد فترة ساءت حالة عينه وأصيب بنوع من عمى الألوان قبل أن يصاب بعمى دائم في إحدى عينيه.

Advertisements

جوزيف مالورد ويليام تيرنر

وهو رسام رومانسي إنجليزي، يُعتقد أنه عانى من عمى الألوان في وقت لاحق من حياته.

جوزيف مالورد ويليام تيرنر، فيتو

ووفق الخبراء، فإن لوحاته، تحتوي أنماط ألوان غير طبيعية.

بعض لوحاته، يكون فيها اللون الأحمر غامقًا جدًا والأزرق أكثر وضوحًا مما ينبغي، حتى في صورته الشخصية، يمكن ملاحظة أن تيرنر لم يكن متأكدًا تمامًا من الألوان التي يجب وضعها على شعره ووجهه.

فنسنت فان جوخ

أشارت العديد من المناقشات والمناظرات والدراسات إلى أن فان جوخ ربما كان يعاني من نوع من قصور في رؤية الألوان، مما أدى إلى اختيارات غير طبيعية للألوان واستخدامه بكثافة لألوان معينة.

فنسنت فان جوخ، فيتو

فيما يرى بعض الناس أن اللون الأزرق العميق في لوحاته يشير إلى شكل من أشكال العمى، يقول آخرون أنه يمكنك الحصول على رؤية أفضل للوحاته باستخدام نظارات معينة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان.

كليفتون بوج

كليفتون بوج، فيتو

أوضح مقال بعنوان "عمى الألوان لا يمنع الشهرة للفنان”، أنه من شبه المؤكد أن كليفتون بوج كان مصابًا بعمى الألوان، ورغم أنه استخدم جميع الألوان في لوحاته إلا أنه فضل مزجها باللون البني والأسود والأزرق، أو بالألوان الكريمية أو اللحمية، كما أنه استخدم اللون الأخضر والبنفسجي باعتدال.​

رابندرانات طاغور

نال رابندرانات طاغور، الشاعر والفيلسوف والموسيقي والفنان الهندي، جائزة نوبل في الأدب عام 1913، ومن أشهر أعماله "جيتانجالي".

رابندرانات طاغور، فيتو

وسعى طاغور إلى سد الفجوة بين الثقافتين الهندية والغربية مع الدعوة إلى الإنسانية العالمية، وقد لا يعرف الكثير من الناس أن طاغور كان رسامًا مصابًا بعمى الألوان أيضًا.

وحسب مقالة على موقع MyGov.in، "كان لدى رابندرانات طاغور مهارات ممتازة في الرسم والتلوين. ربما كان رابندرانات طاغور مصابًا بعمى الألوان الأحمر والأخضر. ولهذا السبب، تحتوي أعماله الفنية على موضوعات لونية غريبة، وقد تم عرض العديد من لوحاته في المعرض الوطني للفنون الحديثة في نيودلهي.