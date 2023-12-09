فوائد الخيار، يعزز جمال البشرة ونضارتها ويحارب السرطان

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الخضراء الشهيرة التى تستخدم فى السلطة الخضراء والمخللات وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة وينصح به الخبراء دائما للكبار والصغار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات المهمة التى يعشقها المصري كثيرا خاصة فى طبق السلطة وبجانب الجبن ولعمله كمخلل فهو معشوق الجماهير، الذى لا يقاوم وله قيمة غذائية عالية.

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القيمة الغذائية الموجودة في الخيار

وأضاف السيد، أن الخيار يحتوى على الماء بنسبة 92%، وهى نسبة عالية كما يحتوى على الألياف بنسبة عالية هذا بجانب البوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ك، والمنجيز والكربوهيدرات والبروتينات.

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فوائد الخيار

وتابع، أن من فوائد الخيار:-

يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

يقوي العظام والعضلات والأعصاب.

يخفض مستوى السكر بالدم.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يقضى على رائحة الفم الكريهة.

يساعد فى علاج الإمساك ويحمي من الإصابة به لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد فى تقوية الاظافر ومنع تشققها.

يرطب البشرة ويعيد الحيوية لها.

يرطب الجسم ويحمي من مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري فى الصيف.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية وخالى من الدهون ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

ينظم حركة الجهاز الهضمي.

يساعد فى علاج حصى الكلى والأملاح والتهابات البول.

يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يحمى من خطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من جمال البشرة ونضارتها.

يشد البشرة ويحمى من التجاعيد والخطوط.

يغذى البشرة بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.

يغذى الشعر ويرطبه ويساعد فى زيادة طوله وكثافته.

يساعد على علاج التهابات المعدة.

يقضى على حموضة المعدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم.

يخفف من آلام النقرس والتهاب المفاصل.

يساعد فى علاج حروق الشمس.

يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الدورى.

يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء.