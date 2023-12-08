فوائد مغلي البقدونس، يعزز صحة الكبد والكلى ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد مغلي البقدونس، البقدونس من الخضراوات المهمة التي لها نكهة مميزة وتستخدم فى التتبيلات المختلفة وجهة الطعام وله مذاق مميز.

وفوائد مغلي البقدونس، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ويقدم مغلى البقدونس كمشروب علاجي منذ الطب القديم.

أهمية مغلي البقدونس

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن مغلي البقدونس من المشروبات العلاجية الشهيرة التي اعتاد المصريون على تناولها لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى وعلاج حصوات الكلى والمثانة والتهابات البول، وذلك لقيمة البقدونس الغذائية العالية.

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القيمة الغذائية الموجودة في البقدونس

وأضافت منى، يحتوى البقدونس على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل الكلوروفيل والمنجنيز وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ه، هذا بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

فوائد مغلي البقدونس، فيتو

فوائد مغلي البقدونس

وتابعت، أن من فوائد مغلي البقدونس:-

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى تعزيز صحة البشرة ويحافظ على شبابها ويمنع ظهور حب الشباب.

يقوي المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يعزز من صحة الكبد ويحفز من إنتاج العصارة الصفراوية التى تساعد فى هضم الدهون وطردها خارج الجسم وأيضا تسهل من عملية الهضم.

يساعد في مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى تقلل فرص الإصابة بالأمراض السرطانية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز من صحة الشعر لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر.

يساعد على موازنة لزوجة الدم وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

ينظم عملية الهضم وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يعزز من صحة العضلات ونموها وبنائها.

يساعد في الوقاية من أمراض الشيخوخة.

يحسن من الرؤية الليلية ويعزز النظر ويحسن من صحة الجلد.

يساعد في ترميم الخلايا بالجسم وإنتاجها.

يفتت حصوات الكلى ويدر البول ويساعد في علاج التهابات المثانة.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لاحتوائه على الكلوروفيل الذي يقضي على البكتيريا المسببة لهذه الرائحة الكريهة.

يساعد في علاج عسر الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك.

يخفض مستوى السكر بالدم وكان يستخدم كعلاج لمرضى السكر.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.