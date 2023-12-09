حزب الله يعلن استهداف دشمة في موقع إسرائيلي وسقوط من في داخلها بين قتيل وجريح
أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، استهداف دشمة في موقع إسرائيلي وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح.
حزب الله يعلن استهداف دشمة في موقع إسرائيلي وسقوط من في داخلها بين قتيل وجريح
وفي بيان له، قال الإعلام الحربي في "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا إلى مقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من مساء الجمعة 8 ديسمبر 2023، موقع رامية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة دشمته إصابة مباشرة وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح".
وأمس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن اعتراض هدف جوي مشتبه فيه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.
وأكد "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.
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