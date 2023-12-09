علاج متلازمة القولون العصبي في المنزل وبالأدوية

تسبب متلازمة القولون العصبي أو IBS أعراضًا غير مريحة أو مؤلمة في البطن ويعد الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخ كلها أعراض شائعة لمرض القولون العصبي.

لا يؤدي القولون العصبي إلى إتلاف الجهاز الهضمي أو يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، ويمكن في كثير من الأحيان إدارة الأعراض من خلال الأدوية والنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة.

القولون العصبى، فيتو

أعراض القولون العصبي

ويمكن أن تظهر أعراض القولون العصبي بشكل متكرر أو قد تحدث أثناء النوبات الجلدية بدلًا من ذلك، قد تختفي الأعراض وفي أوقات أخرى، تعود الأعراض.

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وتشمل علامات وأعراض القولون العصبي ما يلي:

ألم أو تشنجات في البطن، ترتبط عادةً بالرغبة في التبرز.

زيادة الغازات والانتفاخ.

الإسهال أو الإمساك أو التناوب بين الاثنين.

مخاط في البراز (قد يبدو أبيض اللون).

الشعور بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء بعد التبرز.

علاج القولون العصبي

لا يوجد علاج محدد يناسب الجميع، ولكن يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بالقولون العصبي العثور على خطة علاجية تناسبهم، وتشمل خيارات العلاج النموذجية تغيير الأطعمة التي تتناولها والروتين.

العديد من هذه العلاجات تستغرق وقتا طويلا للعمل، ويمكنها أن تساعد في علاج الأعراض، لكن الأعراض قد لا تختفي تمامًا.

تغييرات الوجبة

ويمكن أن يساعد اختصاصي التغذية في اختيار الأطعمة وتعديل عادات الأك والشرب لتجنب تفجر الأعراض، وقد ينصح بما يلي:

قم بزيادة الألياف في نظامك الغذائي، ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب والخوخ والمكسرات، إذا كنت تعاني من الإمساك، وأدخل الألياف ببطء في النظام الغذائي لمنح الأمعاء وقتًا للتكيف.

أضف الألياف التكميلية إلى النظام الغذائي.

الحد من منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب، ويعد عدم تحمل اللاكتوز أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

إذا قللت من تناول منتجات الألبان، فتأكد من تناول الأطعمة غير الألبان الغنية بالكالسيوم، مثل البروكلي أو السبانخ أو السلمون.

الحد من الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات، وتشتهر الأطعمة مثل الفاصوليا وكرنب والملفوف بأنها تسبب الغازات، لكن المشروبات الغازية وكذلك العلكة يمكن أن تسبب الغازات، قلل من هذه الأطعمة لتكون أسهل على الأمعاء.

تجنب الغلوتين، يميل الأشخاص المصابون بالقولون العصبي - حتى أولئك الذين لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية - إلى أن يكونوا أكثر حساسية للجلوتين، وإذا اخترت نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين، فاعمل مع الطبيب للتأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية (مثل الألياف والحديد والكالسيوم) التي توجد غالبًا في الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين.

اشرب الكثير من الماء، اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء سعة 8 أونصات يوميًا (2 لتر)، يحافظ الماء على تشحيم الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في علاج الإمساك أو الوقاية منه.

احتفظ بمذكرات طعام، وقد يوصي مزود الطبيب بملاحظة الأطعمة التي تتناولها لتحديد الأطعمة التي تؤدي إلى تفجر القولون العصبي ثم إحضار ذلك إلى أخصائي التغذية.

تغييرات النشاط

تغيير الأنشطة اليومية يمكن أن يساعد أيضًا، وقد يوصي الطبيب بما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام، استهدف ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، وهذا يعني حوالي 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع "معتدل" يعني أنك ترفع معدل ضربات القلب.

جرب تقنيات الاسترخاء، يمكن أن تساعد اليوغا اليومية والتأمل وغيرها من تقنيات التخلص من التوتر على تهدئة الجهاز العصبي المرهق و"الأمعاء العصبية".

الحصول على قسط كاف من النوم، اهدف إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة، اذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة وإن الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل هو أحد أقوى مزيلات التوتر المتوفرة.

القولون العصبى، فيتو

الأدوية

قد يصف الطبيب أدوية لتخفيف الأعراض، بما في ذلك:

مضادات الاكتئاب (إذا كنت تعاني من الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى آلام شديدة في البطن)، وتشمل الأدوية مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs) ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs).

أدوية لتخفيف الإمساك (بما في ذلك مكملات الألياف والملينات).

أدوية لثبات البراز (مضادات الإسهال).

أدوية تساعد في علاج التشنجات المعوية.

على الرغم من أن الأبحاث حول فعاليتها مستمرة، فقد يوصي مقدم الخدمة بالبروبيوتيك، وقد تساعد هذه "البكتيريا الجيدة" في تخفيف أعراض القولون العصبي.

تشمل الأدوية المستخدمة خصيصًا لعلاج القولون العصبي ما يلي:

ديسيكلومين.

ليناكلوتيد.

بليكاناتيد.

ريفاكسيمين.